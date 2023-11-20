區議會選舉｜海關事先張揚有1210行動？　投票竟與網購有關?

政府各部門近日紛紛拍片宣傳區議會選舉，就連按理與選舉完全無關的香港海關也特別拍片宣傳，更事張揚投票日會有1210行動，難道「執法」行動毋須保密？片中又把網購與投票相題並論，到底兩者有何關連？



海關宣傳區選投票宣傳片，甫開始即預告有1210行動（海關FB影片截圖）

影片以緊張音樂作襯托，甫開始即打出打1210行動，由副關長（管制及執法）陳子健呼籲大家屆時要支持區選投票。接著由助理關長（情報及調查）胡偉軍收看海關人員破獲網騙的簡報會影片，期間也彈出字幕顯示副關長的投票呼籲。

胡偉軍呼籲選民投票前要了解候選人背景和政綱（海關FB影片截圖

最後，胡偉軍除讚賞同事破獲網騙案，也「打蛇隨棍上」指大家網購要小心，而12月10日投票前，也要做足功課，先了解候選人的背景資料和政綱。

陳國基籲投票：營造「日頭興奮、夜晚繽紛」精彩社區

而政務司副司長卓永興上周六（18日）在電台節目中曾稱，政府會唔「無所不用其極」宣傳區選。政務司司長陳國基昨晚（19日）偕同財政司副司長黃偉綸和西九管理局行政總裁馮程淑儀參與「夜樂西九」活動，體驗「香港夜繽紛」，也不忘呼籲市民參與「夜繽紛」活動的同時，不要忘記12月10日區議會選舉投票日，對心儀候選人投下信任一票，同心構建活力充沛的區議會，營造「日頭興奮、夜晚繽紛」的精彩社區。