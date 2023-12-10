區議會選舉2023｜一文看清新選舉制度　兩個界別投票方式都不同

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】區議會選舉在12月10日星期日舉行。與現屆相比，區議會組成將會大幅改變，全港4,329,710名選民只能選出88個席位，平均49,201人投選1個席位，而88個席位則佔整體470席的18.7%。至於由約2500名三會成員選出的區議員則有176名，加上政府在選舉後公布179名委任區議員名單，再加上27名新界鄉事委員會主席的當然區議員，組成新一屆區議會。換言之，新的區議會由4組不同區議員組成。



由於區議會制度改變，區議員的選區範圍大增，連帶區議會選舉的細節也有變化，選民投票前要留意細節。



區議會選舉於12月10日舉行。（羅國輝攝/資料圖片）

地方直選「雙議席單票制」 有88席

新一屆區議會共有470個議席，並於2024年1月1日上任，經改組後全港維持18個區議會，但人員組成將會大幅改變。一般市民可以投選的地區直選，選區劃分為44區，每區兩席共88席，採用「雙議席單票制」，市民可以投1個候選人，每區最高票數的兩名候選人當選。

地區委員會界別為全新項目。地區委員會即分區委員會、防火委員會和滅罪委員會「三會」，成員全數由政府委任。地區委員會界別議席是由「三會」委員以「全票制」互選產生，共有176席，佔全體470席的37.4%。

地區委員會界別有176席 委任有179席

另外，政府亦恢復委任議席，共有179席，佔全體470席的38%。而與之前不變的是，新界鄉事委員會主席仍是所屬選區當然議員，共27席，佔整體的5.7%。

有意參選人士需要得到「三會」提名，今次選舉泛民主派沒有人得到提名，因此是首個沒有泛民主派參選的區議會。399名參選人全數通過資格審查，當中有171人參與地方直選，228人參與地區委員會界別互選。

區議會選舉2023已報名參選人名單

第七屆區議會人數及組成。（2023年區議會一般選舉網站）

今次區議會選舉，一般選民只能在地方直選投下1票，而若果是地區委員會委員，則在地區委員會界別和地方直選都能投票。

至於179名委任區議員，政府表明會在區選結束後盡快公布，至於會否委任一些在區選中落敗人士為區議員，當局則未明確回應，一直強調要委任愛國愛港、熟悉地區做實事的人當區議員。

而27鄉鄉事委員會主席則一直是區議會的當然議員，此部份的議席維持。

27鄉鄉委會主席兼區議會當然議員名單：



屯門鄉事委員會：劉業強

沙田鄉事委員會主席：莫錦貴

西貢區鄉事委員會：王水生

坑口鄉事委員會：劉啟康

粉嶺區鄉事委員會：李國鳳

上水區鄉事委員會：侯國強

打鼓嶺區鄉事委員會：陳月明

沙頭角區鄉事委員會：李冠洪

西貢北約鄉事委員會：李耀斌

大埔鄉事委員會：林奕權

廈村鄉鄉事委員會：鄧善恒

屏山鄉鄉事委員會：鄧志強

十八鄉鄉事委員會：程振明

八鄉鄉事委員會：郭永昌

錦田鄉事委員會：鄧賀年

新田鄉鄉事委員會：文祿星

荃灣鄉事委員會：邱錦平

馬灣鄉事委員會：陳崇業

青衣鄉事委員會：陳志榮

長洲鄉事委員會：吳文傑

坪洲鄉事委員會：黃漢權

東涌鄉事委員會：黃秋萍

大澳鄉事委員會：何紹基

梅窩鄉事委員會：黃文漢

大嶼山南區鄉事委員會：何進輝

南丫島南段鄉事委員會：周玉堂

南丫島北段鄉事委員會：溫揚堅

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