區議會選舉｜陳國基不認同新區議員角色被削弱　從無考慮強制投票

區議會選舉12月10日舉行，政務司司長陳國基今日（23日）在報章訪問稱，區議會日後最大職能是諮詢工作，協助政府「把脈」，新議員履新後首要工作是就由陳國基任主席的地區治理領導委員會五大優先工作範疇，包括課後託管、關愛長者、潔淨街市、提升治安及改善行人設施等收集民意。



陳國基不認同新分工下區議員角色被削弱，又提到以往區議員「經常講政治」、「經常要平反六四」都不是服務諮詢的事情。他又指上屆區議會「有些人喊兩三句反中亂港口號就當選」，但當選後純粹講政治，搞反中亂港。



陳國基在訪問中提到從未想過強制投票，而政府有責任宣傳，向市民解釋投票意義，並反駁新區選制度「邊個當選都無所謂」說法，強調愛國者非「倒模」。



從沒想過強制投票 不認同「邊個當選都無所謂」

政府近日全力動員宣傳區議會選舉投票，陳國基今日在《明報》訪問中被問及會否仿效外國做法以強制投票提高投票率時稱從來沒有想過強制投票，並指現行制度下，「強制到你入去票站投票，投邊個都無辦法強制」，但稱政府有責任向市民解釋投票的原因、時間、地點等，故需較大力宣傳。陳國基又稱，選民如因候選人都是愛國愛港而認為投票與否都一樣「是錯的」，因愛國者非「倒模」，候選人也有不同政綱。

11月22日，立法會辯論施政報告，陳國基出席。（廖雁雄攝）

就課後託管、提升治安等5範疇收集民意是區議員履新後首要工作

在訪問中，陳國基指區議會日後最大職能是諮詢，協助政府對地區事務及市民意見「把脈」，而地區服務的執行工作交由關愛隊負責。陳國基是地區治理領導委員會主席，陳國基稱新一屆區議員履新後，首要工作是就地區治理領導委員會提出的五大優先工作範疇，包括課後託管、關愛長者、潔淨街市、提升治安及改善行人設施等收集民意，協助政府制訂服務優次。

陳國基：以前經常講政治、經常要平反六四都不是諮詢

他不認同區議員的角色被削弱，強調諮詢工作並不簡單，又指區議員「以前經常講政治，經常要平反六四，都不是服務諮詢的事情。」他又指上屆區議會「有些人喊兩三句反中亂港口號就當選」，但當選後純粹講政治，搞反中亂港。

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