區議會選舉2023｜社團推出抽獎谷投票率　國泰有優惠鼓勵回港投票

政府鋪天蓋地宣傳12月10日區議會選舉，社團亦出招谷投票。香港島各界社會服務基金會近日在社交網站宣傳，回答區議會選舉有關問題及填寫個人資料，即有機會得到華為手機。



另外，亦有同鄉社團聯同國泰航空提供優惠，讓身處內地的港人以優惠價格購買機會回港投票。



有同鄉社團為鼓勵投票，11月初開設社交網站專頁。該專頁在11月10日貼出由港島各界社會服務基金會設立的大抽獎，只要回答兩條問題及填寫個人資料，就有機會得到華為手機、咖啡券或超市現金券。相關問題包括會否在區議會選舉之中投票。活動對象為港島區居住或工作的港人，需要註冊登錄一個應用程式，截止日期為12月4日。

國泰：正提供優惠方便內地港人回港投票

此外，亦有同鄉社團與國泰航空達成協議，提供指定優惠碼，在12月10日前從內地城市回港的機票有折扣，以鼓勵在內地港人回港投票。

國泰回應《香港01》查詢時指，正為顧客提供往返中國內地與香港的機票優惠，方便在內地生活的香港市民回港，以鼓勵選民積極參與12月10日的區議會選舉。而在國泰網站未見任何推廣優惠，查詢北京、上海往香港的機票價格，在12月10日選舉前的日子並無大幅減價的情況。