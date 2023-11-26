區議會選舉｜曾國衞對投票率感樂觀　不會要求公務員上報投票

政制及內地事務局局長曾國衞表示，對區議會選舉投票率感到樂觀，惟不會估算投票率，政府會繼續呼籲公務員投票，但不會要求投票後上報。他又透露「鄰近邊境投票站」登記人數只及名額一成，認為未必反映實況，相信是選民有充裕時間回家投票。



另外，有意見認為部分直選候選人政綱空泛，曾國衞稱選區擴大，形容以往談「一街一路一燈」已不合時宜。不過政府曾指區議員不適宜討論全港性議題，曾國衞說是針對政治化議題「說平反六四，這當然不可以」。



政制及內地事務局局長曾國衞出席《無綫新聞》節目「講清講楚」，重申政府不會估算投票率，不過直言「個人來說是樂觀的」，透露官員在投票當日「洗樓」呼籲選民投票是宣傳方向之一。（資料圖片／廖雁雄攝）

曾國衞對區選投票率感樂觀 官員或會「洗樓」谷票

區議會選舉投票還有兩星期便舉行，政府史無前例大規模宣傳區選，曾國衞解釋因為政府十分重視地區工作，重申「地區無小事」，透過大量動員宣傳，令市民知道區議會的重要性及切身影響，鼓勵市民積極投票。他又指，透過「區選夜繽紛」、「區選進社區」等宣傳活動與市民親身接觸，認為很多市民都十分支持港府工作，亦對區議會選舉有深入了解。他又指投票當日「洗樓」呼籲選民投票或是其中一個宣傳方向之一。

宣傳工作鋪天蓋地，成效會否反映在投票率上仍有疑問，甚至有聲音認為直選議席大減會大幅削弱市民投票意欲，曾國衞稱直選議席多寡與民主程度無直接關係，指來屆區議會將由直選、間選和委任的多元方式產生，認為能組成更多元的光譜，形容新選制是「因時制宜」。至於投票率方面，曾國衞強調，政府不會估算投票率，亦沒有設硬指標，他將前年改制後的立法會選舉直選議席，與今次改制後的區議會選舉比較，稱直選選區比立會選舉少，但上次立法會投票情況理想，故對區議會選舉的投票情況「個人來說是樂觀的」。

鄰近邊境投票站登記人數只及1成 曾國衞：未必反映實況

今次區議會選舉首次設立「鄰近邊境投票站」，方便內地港人投票，名額3萬8千個，還有一個多星期截止登記，至今有4,500名選民報名，只達到名額一成，曾國衞被問到是否與預期有落差，他認為，登記人數未必反映投票實況，內地港人回港已十分便利，相信選民有充裕時間回家投票，強調今次的「額外服務」是針對時間趕急的選民。

對於有意見認為，區議會主要涉及地區工作，長期身在內地的港人未必了解社區事宜，故「鄰近邊境投票站」是「谷票」手段，曾國衞反駁部分港人因工作關係而居住在內地，但不代表他們不關心香港，又指他們回港後也可能有地區事務需要處理，即要有區議員代表他們表達意見。

稱公務員有責任支持政府工作 惟不會要求上報投票

當局近期大力宣傳區議會選舉，又多次呼籲公務員投票，外界關注政府會否要求公務員上報有否投票，曾國衞就表示，作為公務員有責任支持政府工作，加上投票是履行公民責任，形容「責無旁貸」，但強調不會有上報等強制措施，又認為很多公務員都積極響應政府呼籲，包括工會出面號召、同事表示會堅決投票等，認為反應正面，政府屆時會有彈性工作安排，便利公務員投票。

候選人政綱被指空泛 曾國衞：一街一路一燈政綱不合時宜

政府強調今屆區議會選舉是「拼政綱」、「拼經驗」，但有部分候選人提出的政綱相對空泛，甚至因「不熟書」而拒絕訪問，曾國衞直言：「我不會稱為『空泛』，而是『宏觀』」，他解釋現時的直選選區擴大，以往的「一街一路一燈」般的仔細政綱已不合時宜。他續指，選民在不同論壇上可看到參選人的真實表現，了解參選人的特質。

不過，部分參選人政綱提到國民教育、維護國家安全，這些全港性議題過去曾有區議員提出討論，惟被政府質疑不適宜在地區諮詢架構討論，曾國衞今稱這些議題算是全港議題，亦可放諸地區討論，如區內學校如何加強相關教育等，認為不可以一刀切，他又解釋政府強調區議會要著重地區議題，「其實以前很多時候看到很政治化，你看到很多，甚至說平反六四，這當然不可以」。

選舉及委任工作同步推展 不會「兜底」委任落選者

曾國衞昨日（25日）表示當局將不會「兜底」委任落選者，又預計選舉將在翌日凌晨出結果、約一至兩天後就會公布委任區議員名單。曾國衞今日重申委任落選者在實際上不可行，指選舉工作及物色委任區議員的工作同步推展，「難預計邊個落選，到時再委任邊個，到時會做唔切。」

他重申，希望選舉安全有序進行，稱現時唯一擔心選舉過程中有人攻擊抹黑、造謠，不過強調已有專責小隊監察有否假消息，如有發現會立即澄清。