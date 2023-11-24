民建聯提出四項旅遊業建議　增自由行城市、上調內地訪港客免稅額

十一黃金周內地訪港客已經回復至疫情前七、八成，顯示旅遊業邁向復甦。民建聯提出四項建議，希望吸引更多內地客訪港，振興旅遊業和經濟。



民建聯立法會議員陳勇說，內地人訪港的政策十多年基本上保持不變，希望港府與內地商討旅遊業的新方向、新發展。



49個自由行 16年沒增加

民建聯的四個建議包括增加自由行城市。民建聯立法會議員梁熙說，直至2007年有49個城市納入自由行，之後的16年，均沒有內地省市納入自由行，期望內地放更多城市，讓香港增加客源。

第二項是上調內地訪港客免稅額。現時海南省免稅限額，是每人每年10萬元（人民幣‧下同），民建聯指內地訪港客帶回內地自用物區的免稅額，13年來維持在5,000元沒有提升，然而內地經濟、物價都已經有很大變化，因此希望將免稅額上調至1萬元。

民建聯梁熙（左）和陳勇（右）提出工項優化內地旅客來港的措施。（民建聯直播截圖）

促文體旅局研究旅遊業情況

第三項是詳細研究香港旅業和經濟接待能力。梁熙指2014年商經局製作有關香港接待能力的報告，今天的經濟和旅遊結構都已經不同，期望文體旅局能科學化了解旅遊業的變化，並開發相關產品，例如港珠澳旅遊套票。

第四項是擴展「一周一行」，現時「一周一行」安排只是給深圳居民，民建聯希望擴展至其他城市。

有指內地旅行團集中在土瓜灣等民生區購物，陳勇強調不能拒絕旅客，而是來到之後要分流，將旅遊區和生活區分開，減少對市民的影響。他說，近期東南亞商貿人士都願意來港，亦相信香港人都會有更理性的好客之道，因為這會為香港和打工仔帶來更多機遇。