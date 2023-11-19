近30萬港人周六北上創近一個月新高　12萬內地客來港黃金周後最多

港人北上熱潮持續，根據入境處數字，昨日（18日，星期六）經羅湖口岸、香園圍口岸等離境設施北上人數超過29.6萬人次，為10月21及22日新高回落後，近一個月最多人北上一次。同日有12.3萬內地旅客來港，比前一個星期六（11日）多約3,000人次。但整體「北上南下」相差，仍達約17.3萬人次。



▼11月18日 香港市民北上打邊爐▼



昨日北上人數較「雙十一」多約6000人次

每逢周六都是香港人北上及內地人南下的高峰日子。港人北上深圳吃、喝、玩、樂熱潮持續，入境處數字顯示，剔除機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客運碼頭出境港人數字，昨日經其他如深圳灣口岸、福田口岸、羅湖口岸、香園圍口岸等的人數達295,860人次，比上星期六、「雙十一」多出約6,000人次，其中最多人經羅湖口岸離港，達94,362人次。

在10月21日有36.5萬人次北上，刷新2月6日與內地全面通關後單日新高，22日也有32萬人次北上，之後的三個周六都不足29萬人次北上，因此昨日是近一個月最多港人北上的一日。

昨日來港內地旅客有約12.3萬人次，比前一個星期六（11日）多約3,000人次，為9月底至10月初內地十一黃金周後單日新高。

「北上南下」相差約17.28萬人次，與本月4日錄得17.3萬人次相若。