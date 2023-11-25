金馬獎｜卓永興之子卓亦謙奪最佳新導演　未見楊潤雄發文祝賀

第60屆金馬獎今日（25日）晚上揭曉，港產片繼續大放異彩，由政務司副司長卓永興的兒子卓亦謙執導的《年少日記》獲得好評，卓亦謙奪得最佳新導演。



然而直至晚上11時55分，文化、體育及旅遊局局長楊潤雄並未像其他香港演員在外地電影節獲獎時一樣發文祝賀。



「最佳新導演」得獎者為《年少日記》導演卓亦謙。（金馬獎直播截圖）

《但願人長久》謝咏欣奪最佳新演員

第60屆金馬獎有多名港人獲獎，《年少日記》率先奪得「觀眾票選最佳影片獎」，卓亦謙憑《年少日記》奪得最佳新導演。該電影討論家庭生活、抑鬱等議題。另一港產片《但願人長久》亦奪得「國際影評人費比西獎」，香港演員謝咏欣更奪得最佳新演員。另外，第17屆鮮浪潮大獎短片《直到我看見彼岸》奪得最佳劇情短片，而港人熟悉的台灣影星林青霞獲終身成就獎。

「最佳劇情短片」由香港鮮浪潮導演何思蔚憑短片《直到我看見彼岸》奪得。（金馬獎直播截圖）

雖然有不少香港電影人得獎，但截至晚上11時55分，楊潤雄並未發文祝賀，與去年10月梁朝偉、今年9月周潤發在韓國釡山國際電影節奪得亞洲電影人獎，以及今年3月馬來西亞華裔女星楊紫瓊奪得奧斯卡女主角獎，做法有分別。

第60屆金馬獎另一項「終身成就獎」頒發予林青霞。（金馬獎直播截圖）

對上一次發文祝賀金馬獎得獎 是2016年

其實近年港府已沒有祝賀在金馬獎得獎的香港人和電影，對上一次是2016年由政府新聞處代為發出，電影發展局恭賀《一念無明》導演黃進和演員的金燕玲，分別奪得第53屆金馬獎最佳新導演和最佳女配角。

2018年第55屆金馬獎，紀錄太陽花學運的電影《我們的青春，在台灣》奪得最佳紀錄片，導演傅榆的得獎致辭被指是台獨言論，金馬獎遭到內地方面抵制。之後就算有港人奪得獎項，例如去年第59屆金馬獎由《白日青春》劉國瑞奪得最佳新導演、黃秋生奪得最佳男主角，《燈火闌珊》張艾嘉奪得最佳女主角，以及港產片《智齒》和《窄路微塵》奪得多個獎項，特區政府亦無發文祝賀。