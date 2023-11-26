中電獲夏寶龍讚揚對港發展信心不動搖　稱續提供價格合理電力供應

國務院港澳辦主任夏寶龍日前會見中電集團主席米高嘉道理，集團引述夏寶龍稱中央堅定地繼續在香港實施一國兩制，一如既往支持香港發揮獨特地位和優勢，又充分肯定中電對香港堅定不移的承諾，並以實際行動，堅持對內地和香港發展的信心不動搖。今年電費加價兩成的中電稱，會繼續以可靠、潔淨和價格合理的電力供應，貢獻兩地。



國務院港澳辦主任夏寶龍11月22日上午在北京會見中電集團主席米高嘉道理。（港澳辦相片）

夏寶龍肯定嘉道理家族以實際行動堅持發展信心不動搖

夏寶龍上周三（22日）在北京釣魚臺國賓館會見中電集團主席米高嘉道理，參與會面的還包括中華電力總裁羅嘉進等集團成員。事隔4日，中電發新聞稿交代會面內容，集團引述港澳辦主任夏寶龍稱充分肯定嘉道理家族及中電，對香港堅定不移的承諾，肯定嘉道理家族百多年來一直投資電力和酒店行業，「並且在任何時候都以實際行動堅持對中國內地和香港發展的信心不動搖，對中電業務的前景充滿信心」。集團亦向夏寶龍介紹了中電和香港上海大酒店公司的業務狀況，以及未來的發展重點。

國務院港澳辦主任夏寶龍11月22日上午在北京會見中電集團主席米高嘉道理。（港澳辦相片）

夏寶龍強調中央堅定繼續實施一國兩制

今年電費加價兩成的中電，在與夏寶龍會面後重申將繼續致力支持中國內地及香港的減碳目標，以可靠、潔淨和價格合理的電力供應，為兩地的社會經濟發展作出貢獻。 米高嘉道理感謝夏寶龍強調中央將堅定地繼續在香港實施一國兩制，並將一如既往地支持香港發揮獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易及創科中心的地位，保持長期繁榮穩定。中電和香港上海大酒店將繼續堅守對內地和香港的承諾，包括向世界推廣兩地的使命。