總商會訪京｜引述夏寶龍：對李家超有信心　外資毋須擔心營商環境

香港總商會訪問團月初到訪北京，獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見。總商會常務副主席陳瑞娟今日（24日）引述夏寶龍稱，外國企業及投資者毋須擔心香港營商環境，他對香港未來發展充滿信心，包括對行政長官李家超及管治團隊有信心。



她又引述夏寶龍稱，國家看重的不是香港經濟總量，而是香港在金融專業等領域所發揮的作用。



引述夏寶龍：看重香港金融專業等領域所發揮作用

訪京團於本月9日獲夏寶龍接見，並拜會其他官員 ，交流有關環球經濟挑戰。香港總商會常務副主席陳瑞娟引述夏寶龍說，國家看重的不是香港經濟總量，而是香港在金融專業等領域所發揮的作用，重申繼續堅定不移支持香港長期繁榮穩定。

夏寶龍對李家超及其團隊有信心

她又引述夏寶龍稱，對香港未來發展亦充滿信心，包括他對行政長官李家超及管治團隊有信心，又指「一國兩制」優勢繼續得到香港廣大企業及商界支持，亦加大外國企業留港發展的信心，重申外國企業及投資者毋須擔心香港營商環境。

陳瑞娟又指，夏寶龍希望香港能夠積極配合國家的高質量發展，特別在大灣區和一帶一路發展。她認為，夏寶龍的期望充分體現中央對香港經濟發展的信心，亦為香港商界打下強心針。

阮蘇少湄：習拜會顯示雙方有意識穩定關係發展

總商會主席阮蘇少湄指，內地官員對中國經濟及香港未來發展非常樂觀，官員亦保證過去多年在香港行之有效的「一國兩制」原則維持不變，將加強商界對長遠發展的信心。

阮蘇少湄指，貿易流改變、地緣政治緊張及環球需求疲弱，對中國及全球各地經濟都造成一定衝擊。最新數字顯示，中國經濟第3季錄得強勁增長後，正邁向5%全年增長目標進發。國家主席習近平及美國總統拜登在亞太經合組織峰會上會面，顯示雙方都有意識穩定中美關係發展及發展友好合作，是最能符合兩國最大利益，兩國亦簽訂一些協議，突顯兩國希望加強雙邊關係。

各部委釋出同一信息：繼續推進高水準對外開放

另外，陳瑞娟指，香港作為金融國際金融中心，在國家經濟發展起了關鍵作用。今次訪問團亦都拜訪不少其他部門領導，包括發改委、商務部、統戰部、貿促會及國務院發展研究中心等，他們均都釋出一個重要訊息，指國家不單關心自身發展及進步，同時亦關心全球經濟及社會發展，表示中國將繼續推進高水準對外開放，為世界提供新機遇。她指，總商會亦一如既往繼續與本港商界及國際商會保持緊密，為本港企業聯繫更多機遇。