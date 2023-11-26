區議會選舉︱稱上屆選舉不公　吳秋北：19年屈辱要喺12月10號雪恥

區議會選舉還有兩星期舉行，工聯會舉行誓師大會，會長吳秋北致辭時為2019年區議會選舉，工聯會派岀62人僅5人當選的選舉結果解話，他認為當時選舉受「黑暴」、「顏色革命」影響，絕對不公平，「19年嗰陣時我哋選得唔好，係因為唔公平我哋選唔到，但係呢個屈辱要喺12月10日雪恥，我哋要攞返自己嘅議席」。他又說今屆候選人「可能都唔知邊個打邊個」，形容旗幟最鮮明是工聯會。



吳秋北：19年因為唔公平選唔到，呢個屈辱要喺12.10雪恥

工聯會今天（26日）在尖沙咀街坊福利會禮堂舉行誓師大會，出席的包括工聯會會長吳秋北、工聯會會務顧問陳婉嫻、工聯會前立法會議員黃國健，以至勞聯主席林振昇都有出席，大會召集全國各省市同鄉社團出席站台。

會長吳秋北說，今次派出參選區議會的46人都是「優中選優」，又重提上屆2019年區議會選舉，「喺『黑暴』、『顏色革命』陰霾底下，喺『黑色恐怖』氣氛下進行選舉，大家記唔記得呀，嗰陣時公唔公平呀？」，眾人回應吳秋北「唔公平」，吳秋北續指「絕對絕對係唔公平，因為有外國勢力干預，有『黑暴』威脅，但係我知道在座各位個個無畏無懼戰鬥到底，19年嗰陣時我哋選得唔好，因為唔公平我哋選唔到，但係呢個屈辱要喺12月10號雪恥係咪？我哋要攞返自己嘅議席係咪？」，眾人回應「係」。

工聯會11月26日在尖沙咀舉行區議會選舉候選人誓師大會。（工聯會直播片段截圖）

「咁多參選人可能唔知邊個打邊個，但旗幟鮮明係工聯會」

吳秋北又說，重塑區議會是要真正愛國者為市民服務，將反中亂港者排除在體制之外，稱工聯會為勞工打拼，30多年在地區工作，「我哋要話俾打工仔知道，我哋要歸隊啦係咪呀！」。吳秋北稱今屆區議會參選人中，很多都是好朋友，但「比賽就係比賽」，要付出最大努力，「芸芸咁多個參選人當中，你可能都唔知邊個打邊個，但旗幟最鮮明係工聯會」，形容其他參選人有的特點工聯會都有。

區議會選舉2023已報名參選人名單

更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁