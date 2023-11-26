區議會選舉︱稱「民建聯夠票」屬流言　陳克勤︰話你贏硬係咀咒你

區議會選舉兩星期後舉行，建制派最大黨民建聯繼續拉票爭取支持，黨主席陳克勤稱很多地區選情很艱難、未夠票，擔心會「陰溝裡翻船」。他稱「民建聯夠票」只屬流言，「話你贏硬就係咀咒你，話你夠票就係呃你」，又稱「民建聯必勝」只是口號，「口號嚟㗎咋大佬……唔係真係夠票㗎，唔係真係必勝㗎」。



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陳克勤：話你贏硬係咀咒你，話你夠票係呃你

陳克勤早上到屯門為黨友站台拉票，說最近有人聲稱民建聯實力雄厚，「夠票啦，瞓喺度都贏」，陳克勤說這個說法完全錯誤，形容黨友選情非常緊張，每一票都非常之重要，「我希望大家唔好相信呢啲流言，話你贏硬嗰個就係咀咒你，話你夠票嗰個就係呃你㗎」，呼籲助選團「每人打多一個電話、行多一步、洗多一兩層樓」，鼓勵市民無論如何都要出來投票。

民建聯在中環舉行造勢大會，出席的包括民建聯3名會務顧問譚耀宗、葉國謙、陳鑑林和李慧琼，以及民建聯主席陳克勤。（民建聯網上直播截圖）

「民建聯必勝係口號嚟㗎咋大佬，唔係真係必勝㗎」

陳克勤亦在中西區民建聯誓師大會，再重申「民建聯夠票」只屬謠言，稱現時不少黨友都未夠票，未足以贏取議席，有些人甚至有選舉危機，形容說民建聯夠票的人是想你鬆懈，「民建聯必勝嗰個係口號嚟㗎咋大佬，口號嚟㗎咋，唔係真係夠票㗎，唔係真係必勝㗎」，選舉沒有「贏硬」，每一票都是用汗水「贏回來」。

譚耀宗：有閃失我哋民建聯個區無咗服務咁點算呢？

民建聯下午又在中環舉行造勢大會，出席的包括民建聯3名會務顧問譚耀宗、葉國謙和陳鑑林，以及121名民建聯區議會選舉候選人。譚耀宗稱，民建聯由區議員，到立法會議員、行政會議成員，以至政協人大都有代表，形容是一條龍服務，「有啲人話，嘩你咃好似貪心啲喎派咁多人出嚟，係咪想攞晒議席呀咁？唉，我解釋俾你聽，我哋宜家呢個方式叫做全覆蓋，因為港九新界都有我哋團隊，叫一條龍。目的係更好服務大家，每一個區都唔能夠有閃失呀，有閃失我哋民建聯個區無咗服務咁點算呢？」，陳鑑林預計，民建聯會取得大勝利。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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