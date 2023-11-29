林琳斥侵犯兒童者是人渣　促公開名單　鄧炳強：公諸於世不利更生

從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作，僱主可要求僱員提供性罪行定罪紀錄，惟非強制措施。民建聯立法會議員林琳表示，外國設強制登記，並提供罪犯清晰正面樣貌記錄，促提供侵犯兒童黑名單予家長查閱，強調性侵個案一宗都嫌多，直言「侵犯兒童的人渣沒有匿名餘地」。



保安局局長鄧炳強說，公開刑事記錄不利更生，認為現時機制能取得平衡，公諸於世並不可取。



暫不考慮強制性罪行查核 增每年查核申請處理宗數

政府2011年12月推出性罪行定罪紀錄查核，鄧炳強指近年申請都增加，政府同意擴大查核機制涵蓋範圍，惟自願提供查核人士數量大，要先確保機制有足夠承受力。他表示，系統每年可以處理6萬宗申請，資料在提交後5個工作天上載平台，警方積極改善電子系統設備，建立網上申請平台，料明年9月起增至每年處理21萬宗新申請，但暫不考慮強制性罪行查核。

林琳倡公開侵犯兒童罪犯名單 鄧炳強：公諸於世不利更生

林琳表示作為家長，性侵個案一宗都嫌多，涉及兒童的個案更沒有妥協餘地，形容「侵犯兒童的人渣沒有匿名餘地」，更表示外國設強制登記，提供罪犯清晰正面樣子，甚至曾侵犯兒童的人士搬家，都會讓附近居民知道。

鄧炳強回應說表示刑事記錄公諸於世對更生人士不利，舉例指如有十幾歲學生非禮同學，是否要「成世將記錄擺喺到？是否剝奪更生權利？」認為與香港整體價值觀不相符，公諸於世並不可取。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，曾有教師犯下性罪行之後轉行做補習或義工，2022年有法官曾指出，性罪行查核機制不涵蓋私人工作者是漏洞，促局方研究及考慮。（黃浩謙攝）

促機制涵蓋私人補習教師 鄧炳強稱要先提高查核效率

民建聯立法會議員葛珮帆表示，曾有教師犯下性罪行之後轉行做補習或義工，2022年有法官曾指出，性罪行查核機制不涵蓋私人工作者是漏洞，促局方研究及考慮。鄧炳強指要視乎如何改善機制提升系統，增配人手提高查核申請效率。

新民黨立法會議員陳家珮表示，機制沒有提及已失時效的的定罪紀錄，詢問是否可以查核。（黃浩謙攝）

新民黨立法會議員陳家珮表示，機制沒有提及已失時效的的定罪紀錄，詢問是否可以查核。鄧炳強指，保護兒童同時要保護罪犯更生，需要平衡犯罪及更生需要，現時並無證據顯示已失時效的犯罪記錄構成重大風險。