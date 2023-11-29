張宇人倡有限度輸入內地活禽烹美食　謝展寰：公眾街市復設活禽檔

環境及生態局局長謝展寰今日（29日）在立法會大會上， 回應飲食界議員張宇人提出會否因應禽流感風險減少，有限度由內地輸入活禽，提升香港作為「美食之都」的競爭力時表示，本港並無禁止內地包括活雞及鴿子等雜禽入口，但自2017年初至今，內地並無向本港供應活家禽，相信是基於商業決定。



謝展寰又稱，日後在情況許可時，會於新的公眾街市或經全面翻新或重建的現代化街市，加入適當數量的活家禽攤檔，將軍澳第67區興建的新公眾街市將會設有兩個活家禽攤檔。



飲食界立法會議員張宇人稱，有飲食業人士反映，疫情過後恢復速度緩慢，本地食肆的廣東菜因未能以新鮮家禽入饌而大為失色。他們認為，由於禽流感對本港的風險已相對減低，政府必須增加市場上新鮮食材的選擇，以提升香港作為「美食之都」的競爭力。因此，當局會否考慮適度容許本地農場飼養鴨、鵝和乳鴿等家禽，以恢復該等活家禽的供應；及會否考慮與內地有關部門商討，容許適量的活鴨、鵝和乳鴿等家禽供港，和會否考慮在特定管制措施下向食肆供應活家禽，讓使用活家禽烹調而成的傳統菜色得以繼續弘揚及留存。

謝展寰指，有食肆向活家禽零售商買入鮮宰本地活雞用作烹調。(資料圖片/梁鵬威攝)

街市可復設活禽攤檔 櫥窗售賣方式設計

謝展寰則回應指，現時有食肆向活家禽零售商買入鮮宰本地活雞用作烹調，當局近日進行的風險評估顯示，現時採取的生物保安措施能有效控制活雞相關的禽流感風險。因此，在不影響預防傳播禽流感風險的前提下，日後在情況許可時，會於新的公眾街市或經全面翻新或重建的現代化街市，加入適當數量的活家禽攤檔。新的活家禽攤檔會採用嚴謹衞生規格的櫥窗售賣方式設計，內設專用屠宰室，可完全分隔購買者與活家禽，並設有獨立空調、抽氣及空氣過濾系統，確保衞生。

他又指出，現時本港禽流感風險能維持在可控的水平，全賴過往多年來在各個層面實施各項防控措施。特區政府會繼續密切監察禽流感於鄰近地區的爆發情況，持續評估禽流感的傳播風險，嚴格執行各項防控措施，適時作出調整因應禽流感情況，自2004年起，內地再沒有向香港輸入活鴨鵝。由於有關禽流感風險仍然存在，故沒有計劃向內地當局提出要求恢復向香港出口活水禽。

註冊供港活家禽養殖場不供港 主要基於商業決定

至於包括活雞及鴿子等雜禽，本港並無禁止內地活家禽進口，政府亦一直持開放態度。但自2017年初至今，內地並無向本港供應活家禽。特區政府與內地有關當局一直有就內地食品，包括活家禽供港等事宜保持溝通。當局相信註冊供港活家禽養殖場不再供港主要是基於商業決定。