禽流感｜濕地公園黑臉琵鷺屍體帶H5病毒　鄰近兩雞場暫無異常死亡

漁農自然護理署今日（6日）表示，一隻在天水圍香港濕地公園撿走的黑臉琵鷺屍體懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試。



漁護署表示，詃黑臉琵鷺屍體日前在濕地公園的泥灘被發現及撿走，公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒；園內亦已張貼告示，提醒遊人注意個人衞生，園方會密切留意園內雀鳥的情況。

黑臉琵鷺是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。署方表示，發現雀屍地點的三公里範圍內有兩個雞場，已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀，會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會提醒雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。

發言人表示，會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感。漁護署亦會繼續密切監察野生禽鳥，並提醒市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

食物環境衞生署表示，會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店舖經營人士注意衞生。