美眾議院通過香港經貿辦認證法　港府：強烈譴責、終損美企利益

港府發聲明強烈譴責，美國眾議院外交事務委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，法案主要內容是若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉。港府指完全漠視香港特區在「一國兩制」下的地位，惡意污衊實施《香港國安法》的正當和合法目的，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。



議案將提交眾議院全體會議審議。法案要求總統在法案頒布後30天內，證明港府駐美經貿辦是否值得延長其特權、例外或豁免，若認為不值得，經貿辦須於180天內日關閉，若認為值得，國會仍有權提出否決動議，動議獲通過即可撤銷香港經貿辦的外交特權。



美國國會 REUTERS/Julia Nikhinson

特區政府在華盛頓、紐約和三藩市設有三個經貿辦。

香港特區政府的聲明指，該法案違反事實，以政治目的抹黑並攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處，在推動港美之間互惠互利經貿關係及文化交流的工作，以誤導手法誘使要取消有關經貿辦的特權豁免待遇，甚至關閉經貿辦。特區政府嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。

特區政府強調，一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，根據《基本法》及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，而美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2,849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1 200家美國公司在港設有業務，若美方一意孤行，藉所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。

特區政府在美國設立的三個經貿辦，將繼續無畏無懼、不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，希望可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。