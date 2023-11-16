特區政府反駁美國會報告倡加強對港制裁　批內容失實和抹黑

美國國會「美中經濟與安全審議委員會」報告，建議可加強對香港的制裁，包括制裁本港終審法院的外籍法官。特區政府發聲明，對報告針對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。



政府批美國國會報告抹黑失實。（資料圖片）

報告指稱中央政府在香港任命了忠誠的法官和擔任關鍵職務的官員，從而對「《香港國安法》實行最嚴格的演繹，香港公民社會過去一年進一步被削弱，迫使更多港人離開。報告同時關注移民港人強積金問題，建議國會修訂《香港自治法》，在年度報告增加香港司法獨立受限制的評估內容，並可能對在香港司法機構任職的個人實施制裁，包括香港終審法院的外籍法官。報告又建議，國會可考慮採取進一步措施，防止美國金融機構順從香港政府要求，協助侵犯移居外地港人的自由，以及扣留他們的合法退休基金。

特區政府深夜發聲明，發言人批評，「美中經濟與安全審議委員會」以政治凌駕法治，一再透過所謂「報告」干預香港特區事務，再次強烈敦促個別美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人強調，特區定當繼續依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。發言人重申，「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」此得天獨厚的顯著優勢，連接內地與世界各地，將必繼續充分發揮其作為「超級連繫人」和「超級增值人」的角色。

早前已有跨黨派美國國會議員擬提法案，要求擴大對香港的制裁，把49名政府官員及國安法指定法官納入制裁之列。