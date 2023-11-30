外交部駐港公署強烈譴責美眾議院香港經貿辦認證法　促懸崖勒馬

美國眾議院外交事務委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉。繼特區政府發聲明強烈譴責，外交部駐港特派員公署亦強烈譴責反華議員的法案，將經貿問題政治化、工具化，敦促美方立即懸崖勒馬，以實際行動回歸到促進中美互信合作的正路。



外交部駐港公署稱，香港正在一國兩制的正確軌道上穩步前行，國際金融、航運、貿易中心的地位不斷鞏固，高度自由開放和一流的營商環境提升，法治優勢堅如磐石。（資料圖片）

強烈譴責打「法案牌」干預香港事務

公署表示，美國眾議院個別反華議員提出的所謂「香港經濟貿易辦事處認證法案」，鼓譟取消香港經貿辦特權豁免待遇，甚至關閉辦事處，是打「法案牌」干預香港事務和中國內政，公署強烈譴責和堅決反對，敦促美方立即懸崖勒馬，停止推進法案。

發言人表示，香港正在一國兩制的正確軌道上穩步前行，國際金融、航運、貿易中心的地位不斷鞏固，高度自由開放和一流的營商環境提升，法治優勢堅如磐石，形容在香港國安法和新選舉制度下，香港居民權利自由獲切實保障，國際投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，稱「這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實」。

外交部駐港公署。（外交部網頁圖片）

公署批評將經貿問題政治化、工具化

公署說美國有1200多間企業在港投資興業，幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，美商界持續看好香港發展前景、看重粵港澳大灣區發展機遇，批評美國少數政客處心積慮「炮製涉港惡法」，將經貿問題政治化、工具化，其所作所為違人心、背潮流、逆大勢，注定徒勞無功、反受其害。

促以實際行動回歸到中美互信的正路

發言人說中方不會坐視不管，將堅決捍衛自身權益，奉勸美方認清形勢、擺正位置，不折騰、不挑事、不越界，以實際行動回歸到促進中美互信合作的正路，放棄打壓中國、以港遏華的打算，否則注定搬起石頭砸自己的腳。