審計報告批中大餐廳無牌招呼外客　江玉歡：管過了頭、離地

最新一份審計報告提到，有中大餐廳未領有食物業牌照招呼外來客人。選委界立法會議員江玉歡認為，論外間機構營運的數量及品質，中大未必是最多及最差，二來今次提及用膳及吸煙等問題有點「管過了頭」及離地，認為審計工作應集中看公共資源有否被善用及浪費。



審計報告指中大餐廳無牌招呼外客

審計署指出，中大有33間餐廳未領有食物業牌照，當中大部份卻向校外人士提供食堂服務；有餐廳、書店從事合約不允許的活動，例如書店陳列並出售小型充電風扇、遊戲產品、玩具模型車等。

江玉歡。

江玉歡批審計署「管過頭」 經濟差、憂沒人競投大學餐廳

江玉歡在Facebook指，審計署署長每年必須提交三份報告，涉及政府賬目及𧗾工量值審計報告，即是要看機構的節省程度、效率和效益。她說，先不談論為何選取中大為目標，論外間機構營運的數量及品質，中大未必是最多及最差的，但是傳媒關注報告中提及校外人士用膳及吸煙等問題，「確實是有點『管過了頭及離地矣』」，反問「若禁止校外人士使用，尤其在這種經濟環境下，哪有優質的餐廳會競投呢？」

她續指，審計工作應集中看公共資源有否善用及浪費，當前公共財政緊絀，相信市民對審計署有更大的期望，形容在政府及公營機構中，肯定有比中大飯堂有外人使用及吸煙更重要的課題。