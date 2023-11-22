兩院院士增選結果揭曉　中大盧煜明及「科研女神」顏寧入選

本年中國兩院院士增選結果在22日（周三）正式揭曉，中國科學院增選院士59人，中國工程院增選院士74人。值得注意的是香港科學院院長、香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明，以及有「科研女神」之稱的深圳醫學科學院院長顏寧均增選為中國科學院院士。



有「無創產前檢查之父」之稱的盧煜明教授。（資料圖片／張浩維）

盧煜明有「無創產前檢查之父」之稱，他以DNA診斷技術開創無創產檢，以及早診斷唐氏綜合症及多種遺傳病。

從科研層面應用至臨床診斷，「無創性產前診斷技術」現時已被全球60個國家廣泛採用。全球每800名新生兒中就有1名患上唐氏綜合症，此項技術讓每年數以百萬計孕婦免於接受增加流產風險的羊膜穿刺及絨毛活檢等入侵性檢測，為分子診斷學的發展奠下重要基石。

對於增選為中國科學院院士，盧煜明表示對此感到高興及榮幸，這是對研究工作的一個肯定；他會繼續持著謙卑的心以及對科學的熱誠，全力投身科研，貢獻社會。

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45歲的深圳醫學科學院院長顏寧有「科研女神」之稱。顏寧是結構生物學家，曾就讀於清華大學生物科學與技術系、美國普林斯頓大學分子生物學系。2007年，未滿30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。2017年5月，顏寧受聘為普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授職位，2019年4月當選為美國國家科學院外籍院士，2021年4月當選為美國藝術與科學院外籍院士。

2014年，顏寧率領的團隊首次成功解析了人源葡萄糖轉運關鍵蛋白GLUT1的晶體結構和工作機理，為地球生物最重要的能量來源葡萄糖如何進入細胞揭開了一角。顏寧這一成果當時被認為戰勝了過去50年從事其結構研究的所有科學家。

2022年11月，顏寧宣布回國，辭去普林斯頓大學教職，到深圳創立醫學科學院。