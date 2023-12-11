區議會選舉｜新一屆區會取消正、副主席　區議員劃一月入36710元

【區議會選舉2023】區議會選舉投票結束，透過選舉產生的264個議席已有結果，政府稍後會公布委任區議員名單，新一屆區議會全體470名議員2024年元旦日上任。新制度下，民政事務專員擔任區議會主席，並撤銷區議會副主席一職。換言之全體區議員薪酬劃一，按第六屆區議員薪津安排計算，為每月36，710元。區議員的約滿酬金則為區議員酬金總額的15%，約為26.4萬元。薪酬亦有機會因應去年的甲類物價消費指數而作出調整。



過去，區議會主席及副主席經議員互選產生，正、副主席可額外獲發等同區議員酬金100%和50 %的特別津貼，主席又獨享約4萬元的酬酢開支。但新制下，作為主席的民政專員因屬公務員，不會獲得各項津貼。



區議會會議。（資料圖片／呂諾君攝）

營運開支償還款額每年約58萬元

區議會設實報實銷的營運開支償還款額，用以支付執行區議會職務所需的開支；每年的餘額會累積撥入隨後年度，直至當屆區議會任期結束為止。其中只服務區議會者，每年有58.1萬元，平均每月48446元；具多重身份者，包括同時擔任行政會議成員及立法會議員，每年償還款額為38.7萬元，平均每月32297元。

每年逾3萬元醫療津貼

區議員亦有非實報實銷的雜項開支津貼，金額為每月8310元，用以支付小額開支。當中最多50%可用於支付租金和職員開支。如區議員同時擔任行政會議成員及立法會議員，雜項開支為每月5540元。至於實報實銷的醫療津貼，款額為每年36,530元，兼任立法會議員者則沒有額外醫療津貼。另有實報實銷的外訪撥款，每屆區議會任期不多於10000元。

開設新辦事處償還額為12萬元

另外，實報實銷的開設辦事處開支償還款額，款額上限為每屆區議會任期12萬元，新任或連任但曾搬遷辦事處的區議員，合資格申領款額的100%；如上屆任期曾申領該款額，而在現屆任期沒有搬遷辦事處的連任區議員，合資格申領款額的60%，即7.2萬元。

區議員亦可報銷結束辦事處開支償還款額，當中包含2個部分，其一是款額上限為每屆區議會任期72,000元，用以支付結束辦事處所需開支；其二是不設上限的獨立部分，用以支付法定遣散費實額。

明年元旦日履任的第七屆區議會，毋須再由議員互選正、副主席，十八區均由當區民政事務專員將出任主席，過去適用於正、副主席的酬津項目將予以取消，包括為區議會主席及副主席提供的相等於區議員酬金100%和50 %的特別津貼，及只供區議會主席支用的酬酢開支償還款額。

原本只供區議會主席支用的酬酢開支償還款額，款額上限為每年41,050元。而區議會正、副主席的薪金分別為逾7萬和逾5萬元，較其他區議員為高。

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