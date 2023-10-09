區議會選舉｜多位議員憂選區擴大資源不足　麥美娟：2025年將檢討

立法會民政及文化體育事務委員會今日（9日）開會討論來屆區議會撥款建議。會上有議員關注區議員服務區域擴大，擔心資金不足難開辦足夠的辦事處接觸市民；亦有多名曾任區議員的委員指租金成為區議員的負擔，期望房屋署向區議員提供租金優惠。



民政及文化體育事務委員會今日（9日）召會開議討論第七屆區議會議員撥款建議。（會議截圖）

選委界立法會議員陸瀚民表示，來屆區議會分區劃大了，以灣仔區為例，由昔日13個小分區合併1個分區，意味區議員的服務區域擴大，認為區議員的資源亦要合理調整，讓他們開辦多過一個的個人或聯合辦事處，詢問當局何時會檢討並調整區議員的薪金和資源。民政及青年事務局局長麥美娟同意議員要多開辦辦事處以接觸市民，當局將於第七屆區議會運作後，收集各方數據，預料將在2025年檢討。

另外，曾任元朗區議員的工聯會立法會議員陸頌雄表示，區議員實報實銷的撥款除用於聘用人手外，租金亦佔用了大比例的撥款，惟以往不同地區的租金差異大，導致各區議員的財政壓力不一。

曾任荃灣區區議員的民建聯立法會議員林琳亦關注同樣問題，她指以往自己服務「私樓區」，其辦事處的租金相對「公屋區」高外，空間亦更為淺窄，又指有地區人士曾遇業主「睇死你走唔到」而大幅加租，詢問當局就區議員辦事處租金調整方面有何對策。

曾任觀塘區議員的旅遊界立法會議員姚栢良指，議員開設辦事處非商業用途，不解為何房屋署租借辦事處時向議員收取市值租金，而非政府組織（NGO）或社區團體則有租金減免，期望局方可向署方反映和調整。麥美娟僅表示會向房屋署轉達訴求。

選委界立法會議員陳仲尼亦關注局方會否設辦事處開放時間要求，倘區議員未有盡責定期開放辦事處時，會否向其追討開支。麥美娟表示，來屆區議會加入「履職監察機制」正可確保不論以何種方式加入的區議員都要向市民盡責，「開辦事處後永遠都搵唔到人、『納空租』、唔做嘢會啟動調查機制」，不排除啟動罰款機制、暫停實報實銷機制等。