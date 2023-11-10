財會通過6661萬區議員辦事處津貼　議員指選區擴大但資源不足

立法會財務委員會通過6,661.4萬元的新承擔額，用以向下屆區議員提供開設辦事處開支償還款額和結束辦事處開支償還款額。民政及青年事務局局長麥美娟指，下屆有多渠道產生區議員，消除小選區的地域界限，設立辦事處彈性大，認為如區議員開設聯合辦事處亦更方便，並會在2025年再檢討。



惟多名立法會議員稱直選選區擴大後，對直選區議員而言資源有所不足。其中「A4」聯盟立法會議員楊永杰直言無奈接受方案，認為區議員屆時又會「睇餸食飯」，故2025年難以檢討到結果。



楊永杰。（資料圖片/梁鵬威攝）

房署限制只夠開兩三間 楊永杰：無奈接受

上述6,661.4萬元分開兩部份，分別是供開設辦事處開支償還款額5,455.2萬元，以及和結束辦事處開支償還款額1,206.2萬元。新任及連任但要搬辦公室的區議員，每屆任期可獲12萬元開設辦事處開支償還款額，而連任但沒有搬遷的區議員則為7.2萬元。至於結束辦事處開支償還款，每名區議員每屆任期為7.2萬元，並有不設上限的獨立部份，以支付法定遣散費。

楊永杰指，直選議員如沿用舊有津貼不足，「市民選得你，都想附近有辦事處」，惟房署對開辦事處有面積限制，亦有資助津貼上限，直選區議員就按開聯合辦事處，最多只夠應付2至3個，促打破面積限制。麥美娟指，會視乎實際情況，確保區議員有資源服務市民，會與房署討論。

範圍擴大辦事處太遠 難滿足市民

新民黨立法會議員容海恩指，直選區議員服務範圍廣，開支上反映不到直選議員服務範圍大，直言會有壓力，希望對直選區議員增撥資源。選委界立法會議員蘇長荣同樣指出，直選議員要向選民兌現承諾，是直接對接市民，選民想出門口就找到區議員，為現時開支只能「開得遠、開得少」很難滿足選民。

對此，麥美娟指最擔心「開得近、開得足，但冇開工」，故有履職監察機制確保區議員履行職務，並重申辦事處運作後，政府就會開始檢討開支，對區議員有要求，故都要有資源讓其達到服務市民的目標。

麥美娟。（資料圖片/歐嘉樂攝）

民建聯立法會議員周浩鼎指，區議會分區改動後，「最理想大家（區議員）自動波知道全面覆蓋」，但表示政府要鼓勵開辦事處在不同地方，避免辦事處側重一面。民建聯立法會議員陳克勤則建議，政府將已經收回的互助委員會辦事處給予區議員設辦事處。

李慧琼獻計：街市都可以設辦事處

至於身兼九龍城區議員的立法會議員李慧琼則指，私樓區的直選議員很不容易，稱「局長（麥美娟）妳都做過啦」，制度未完全完善到辦事處津貼，希望未來一步步優化。她又稱，政府在不同地方設施都有「吉位」，表示街市都可以設立辦事處，希望辦事處事宜都可以讓司長協調。

對於互助委員會辦事處，麥美娟指會與房署討論，或給予區議員、關愛隊使用。對於私樓區議員的困難，麥美娟指自己都擔任私樓區的區議員逾20年，十分明白當中困難。