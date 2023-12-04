01專訪｜麥美娟：區選投票率受天氣等影響　難感氣氛因無嗌交滋擾

【區議會選舉2023】區議會選舉進入最後一周，民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪時評論選舉氣氛，她說今屆不會像以前般「嗌交、鬥疊聲、嘈親啲街坊」，而是講求君子良性競爭，故市民不易看到選舉氣氛，坦言鼓勵投票工作「幾考功夫」。對於狄志遠比喻選舉不夠多元如「一間生果店單一只有橙」，麥美娟稱不會用生果形容候選人，會以生果店來形容選舉，共通點是「食多啲生果對身體好」。



麥美娟無估計投票率，認為受多種原因影響，笑言「翻風凍咗都無人想落街」，不過冀選民感受到現時環境得來不易，要爭氣投票。她稱政府最重要盡責任宣傳，事後不會問公務員有否投票，或透過派紀念品去辨認沒投票的公務員。



選民不易看到選舉氣氛 麥美娟：因無嗌交、疊聲滋擾街坊

政府高官近月空群而出宣傳區選，麥美娟更與民政專員行孖咇「洗街市」，呼籲街坊、檔主投票。曾任26年區議員、有豐富選舉經驗的麥美娟接受《香港01》專訪時說，今屆區選市民沒那麼易感受選舉氣氛，因為不會出現以往候選人吵架情況，「而家無呢啲場面，市民無咁易睇到，有時嗌交都會望下你，望下邊個嗌交，而家連嗌交都無」，承認候選人要爭取選民信任的挑戰較以前大，鼓勵投票工作亦幾考功夫，因以前是時刻對壘，現在是良性競爭，憶起以往很多時要街坊投訴才會收聲，現在不會對居民造成大滋擾。

唔似以前好激烈競爭，大家鬥疊聲，聽唔到你講嘢，宜家君子啲、健康啲，你又聽到選民講嘢，最主要唔想好似以往咁嘈親啲街坊。 民政及青年事務局局長麥美娟

憶2019年拉票遭掟冰 選舉環境得來不易 冀選民爭氣

麥美娟憶起2019年參選區議會時的拉票經歷，稱助選團憂慮被人起底，選舉宣傳照亦要為支持她的街坊「打格仔」，街站要留意Telegram群組找人把風，「做街站試過有人掟冰，掟冰係好傷你，但係又無手指模，嗰陣時係咁嘅環境做選舉，唔想再發生」。她稱今次選舉候選人可以大聲呼籲選民支持是很難得，不要覺得理所當然，「大家唔好忘記4年前你連投張票都咁難，我拉票啲街坊同我握手都唔敢，驚被人知道投咗你」，形容現時選舉環境得來不易，希望選民「爭氣」，令社區建設更美好。

區議會選舉進入最後一周，民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪。（林靄怡攝）

投票率受多種因素影響 笑言「翻風凍咗都無人想落街」

選舉氣氛沒過往般激烈吵鬧，外界關注投票率，全國港澳研究會顧問劉兆佳估計可能低於兩成。麥美娟稱，知道很多人會集中投票率，但她認為最重要是選舉過程，能否選出合適區議員為社區服務，不只是看投票率，「呢個數字可以好多原因去變，例如而家講緊禮拜可能又翻風啦，凍咗都無人想落街，好多原因嘅，最緊要過程同結果，選出合適區議員為居民服務」，來屆區議員將與政府更緊密合作，發揮諮詢功能，了解民情、民意。

狄志遠以生果店比喻選舉只有橙 麥美娟稱共通點食生果好

今次選舉是愛國者之爭，新思維議員狄志遠早前來橙來形容選舉，稱「生果店裏有甜橙、血橙、臍橙同無酸橙，內容仍然單一都係橙」。麥美娟認為，以生果來形容候選人不太好，她會以生果店來形容今次選舉，有不同專業背景、社會階層的候選人，甚至是政治素人，「共通之處都係食多啲生果對身體好，來自咩階層背景都一條心服務」。

你其實睇到喺生果店入面有各種生果，維他命C好豐富嘅橙亦有，酸酸地嘅檸檬又有，一啲「一日一蘋果、醫生遠離我」嘅蘋果又有，仍然有唔同背景人為社區服務，共通之處都係食多啲生果對身體好。 民政及青年事務局局長麥美娟

區議會選舉進入最後一周，民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪。（林靄怡攝）

公務員不投票需否負責？麥美娟：唔會知、法例都唔容許問

當局多次提醒17萬名公務員投票，要盡好「雙重責任」，即公民責任和支持政府施政責任。麥美娟被問到不投票的公務員需否上報及負責，她說無人可以要求一個選民交代有否投票或投票予何人，相信公務員清楚選舉重要意義，自發踴躍投票，認為部分坊間想法很不正確，「首先唔會知邊個有冇投票，法例都唔會容許我問佢有冇投票呀、投左俾邊個呀，一路向公務員同事或者社會宣傳選舉，並唔係谷咩人去投票」，稱宣傳目的是希望大家了解區選重要意義，一來盡公民責任，更重要是政府在地區找到好的合作伙伴，市民都找到一個能反映意見的議員。

派紀念品辨認沒投票公務員？麥美娟：唔會有人做呢啲行為

早前政制局考慮派紀念品予投票選民，有說法認為掛襟章變相令政府辨認到沒投票的公務員，麥美娟重申，法例不會容許問叩人有否投票，「唔駛咁多揣測究竟你想做啲咩嘢嚟到去知道某啲人有冇投票，第一法例唔會容許，第二亦都唔會有人做呢啲行為」，再重申最重要讓選民知道為何投票很重要。麥美娟又說暫時沒計劃派福袋鼓勵投票，對於有社團舉辦大抽獎，她認為法例已列明任何人提供利益誘使他人去投票予另一人，便很明顯是賄選，相信大家都會按法例要求宣傳，不會做違法行為。

區議會選舉進入最後一周，民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪。（林靄怡攝）

宋芝齡選舉期亮相無綫節目 麥美娟稱條例列明要公平曝光

灣仔區直選候選人宋芝齡選舉期內亮相無綫「流行都市」節目，但節目沒提及當區其他候選人的名單，惹來有人質疑不公平，民建聯亦考慮是否投訴。麥美娟說不評論個別個案，選舉條例列明要提供公平曝光機會，相信各機構都會守指引，確保候選人有平等見面機會，她以傳媒一向報道選舉新聞的做法舉例，「選舉新聞提某人個名，都『水蛇春』咁長寫晒其他候選人嘅名喺度㗎嘛係咪，呢個確保候選人都有公平機會俾選民知道」。

灣仔區直選提名名單：民建聯穆家駿、自由黨宋芝齡、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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