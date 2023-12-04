01專訪｜三會人數失衡難取提名？　麥美娟：成員少、搵人咪仲易！

【區議會選舉2023】改制後的區議會選舉要求參選人要取得「三會」提名才可參選，不過外界質疑「三會」不少委員都有政黨背景，擔心造成不公平的觀感。民政及青年事務局局長麥美娟接受《香港01》專訪時反駁說，委員都是有長期社會服務經驗，有多重身份是常事，強調政府作委任時只考慮被委任者能否作出貢獻。



至於有意見指地區「三會」之一的防火委員會委員人數少，令有意參選者難以接觸爭取提名，麥美娟反駁指此說在邏輯上說不通：「成員少，即係你搵晒所有人咪仲易」、「你同嗰個人friend嘅機會會更大㗎啵，咁嗰個人同你friend嘅話，就一定會留返張票畀你㗎！」她不認同防火委員會是「最難過的一關」。



新一屆區議會選舉的提名機制，除了要求參選者要獲最少50名擬出選選區的選民提名外，還新加入要獲有關地方行政區每個地區委員會，即分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會最少3名，但不多於6名地區委員會界別選民的提名。

結果，不止民主派未有參選人能成功入閘，連部分建制政團也未能獲取足夠「三會」提名報名參選，有人歸究於「三會」的委員大多有政治聯繫，未必願意提名其他政黨候選人。

不認同防火委員會是「最難過的一關」

有人更指「三會」之一的防火委員會是「最難過的一關」，因為防火委員會的委員人數最少，可提名的參選人數亦較其餘兩個委員會少。不過，麥美娟認為此說法在邏輯上有問題。

如果成員少，即係你搵晒所有人咪仲易、仲快？少人嘅話，你同嗰個人friend嘅機會會更大㗎啵，咁嗰個人同你friend嘅話，就一定會留返張票畀你㗎！ 民政及青年事務局局長麥美娟

至於政府日後再委任「三會」成員時，會否因應今次區選的經驗，減少委任有政黨背景人士？麥美娟強調委任不同成員時，均以整體利益出發，當局只會關注成員背景、服務經驗、代表性等，最大的考慮他們加入後是否能提供更多服務和貢獻。

她續稱，有豐富地區經驗的人有多重身份是常事，「而家好多參選人，佢哋曾經都係我哋三會嘅成員，或者而家嘅三會成員，因為大家都係熟悉嗰個社區，喺過去嘅選舉都會見到同樣情況，一個候選人，佢可能既係一個機構、地區組織召集人，佢又可能係一個屋苑法團主席或者成員，咁大家都可能會有不同嘅社會服務，甚至可能佢係青年、婦女組織嘅負責人。每一個參選人都係一路長期、熱心咁去為社區、社會服務。」

她強調，選舉提名制度的設計，不會是為了便利參選人爭取提名：「我哋都唔會考慮話要方便啲候選人等佢去攞提名，或者令到某啲候選人攞唔到提名，呢個唔係我哋考慮因素」，強調制度設計只是為了找到愛國愛港、熱心服務的候選人。

《香港01》盤點區議會選舉直選參選人「三會」提名票。（香港01攝）

三會成員只提名黨友 麥美娟：有自己考慮 不會詢問原因

《香港01》早前翻閱參選人的三會提名名單，發現部分區的民建聯「三會」成員大多提名予黨友或不提名任何人，稱因為免令支持者感混亂，沒理由提名對手。麥美娟說三會成員都是一個有提名權的選民，每一個選民如何行使提名權，有自己考慮，「我唔會逐個問點解你咁提名，亦都唔係喺制度設計裡面要考慮點解咁提名」，她稱制度設計是希望找到愛國愛港又熱心服務的人，不可以為了某些人的提名考慮影響制度設計。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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