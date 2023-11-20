區議會選舉｜年底公布履職監察指引　麥美娟：須設地區辦事處

區議會選舉下月10日舉行。民政及青年事務局長麥美娟接受報章訪問時指，會在新任 o區議員明年1月1日上任前，公布履職監察指引，設有負面行為清單，包括阻礙區議員進行會議、侮辱其他議員或官員等；工作上也設定要求，包括開設地區辦事處、舉行諮詢會等。她形容引入入履職監察機制令市民「聲音大了」，可行使投票權及監察權。



她又重，政府不會在投票率上「追求一個數」，強調最重要令市民知道投票重要性。



麥美娟指今年年底會公布區議員履職監察指引。（資料圖片/余俊亮攝）

麥美娟接受報章訪問指，以往因政治立場對壘，區選經常出現「鬥疊聲」等行為，形容鬧交其實比較容易吸引人眼球，但今屆區選選舉文化改變，候選人需要做更多工作，完善政綱吸引選民關注，競選工程更加艱難。

她指，區議會日後不單要就《基本法》第23條立法舉行諮詢會，收集地區意見，垃圾徵費等多個關乎市民福祉的政策，亦需要諮詢地區意見。

委任議員原則：用人唯才、愛國者

今屆區議會也有委任議員，政府年底會公布179名委任議員名單，被問到會否委任部分落選人士，麥美娟重申，委任原則是用人唯才、愛國者、熟悉地區需要。至於投票率，她表示不會「追求一個數」，而是讓市民知道投票的重要性，她認為，當社會相對穩定，市民不會想去投票。

她又指，雖然有460名關愛隊成員因參選區議會或成為選舉代理人，須申請暫停職務但關愛隊跨區動員能力強，申請停職的關愛隊成員，佔全體成員不足一成 ，絕不影響服務。