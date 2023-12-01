李家超夫人林麗嬋原來係瓷畫家　作品中環站有得睇｜政壇諸事町

位於港鐵中環站J出入口的「港．藝術」展廊，由今日（1日）起至明年1月14日展出居港韓裔及本地瓷畫和藝術愛好者瓷畫作品，以99個港鐵站及其鄰近的地標為題繪製。其中鑽石山站瓷畫，出自特首李家超夫人林麗嬋（Janet）手筆，畫了鑽石山站附近志蓮淨苑南蓮園池的圓滿閣，作為該站地標，原來她已研習瓷畫多年。



特首李家超夫人林麗嬋的瓷畫作品，畫了鑽石山站附近南蓮園池的圓滿閣，上面有韓裔書法家Lucia Choi寫下的鑽石山韓文音譯。（港鐵提供圖片）

這個名爲「瓷藝之旅：跨越文化的交融」的展覽，集合了90多位瓷畫家的作品，參展的瓷畫創作人沿着港鐵網絡，選取具代表性的地標，以各自的畫風刻劃繪畫於瓷碟上，並由韓裔書法家Lucia Choi以其獨特的筆跡，為各車站名逐一題字，展現港鐵網絡與地區的連繫，以及香港和韓國文化的交流互動。

特首夫人林麗嬋研習瓷畫多年，她創作的鑽石山站作品，於瓷碟上繪畫志蓮淨苑內南蓮園池的圓滿閣，是毗鄰該站的著名景點，而Lucia Choi在碟上題上鑽石山站的韓文音譯。另一件代表朗屏站的作品，則是運輸及物流局局長林世雄太太蕭詠儀的作品。

志蓮淨苑內南蓮園池的圓滿閣。（網上圖片）

國際瓷畫家及教師會會長蕭妙姿則以富有中國特色和繪畫風格的作品，向中國瓷器藝術致敬；而韓國瓷畫家李泰玉女士的創作，則將傳統歐洲繪畫風格與韓國和本地文化精髓無縫融合。是次展覽亦展出六十位本地學生的瓷繪藝術品，藉以鼓勵年輕人參與藝術，見證瓷藝的跨文化及跨代傳承。

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港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，鐵路和香港人的生活密不可分，很感謝是次的參展者沿着鐵路遊蹤尋找創作意念，同時令香港人認識到韓國文化藝術的多元面貌。是次展期結束後，當中以港鐵站繪製的瓷畫作品，將於明年1月16日至3月20日移師到港鐵上環站及西環河站展出。