選管會主席：選舉日調配逾3萬人　規模龐大超出想像　籲市民投票

12月10日是區議會換屆選舉投票日，選管會主席陸啟康今日（2日）在電台節目表示，選舉事務處的人員正努力作最後衝刺，務求選舉日能順利進行。他指重塑後的新一屆區議會以民生福址為依歸，專注處理與市民日常生活息息相關的地區事務，是市民和政府之間一道非常重要的溝通橋樑。



選管會主席陸啟康。（政府新聞處/資料圖片）

社會進步是互動雙向 政府需要市民支持

陸啟康在《香港家書》中指出，政府全體總動員對區議會選舉作出廣泛宣傳，呼籲選民踴躍投票，並表示社會的進步是一個互動雙向的過程，政府努力推出民生政策，亦需要市民的支持，希望選民於投票當日，抽時間投票支持心目中的候選人。

他又稱，選舉當日要調配超過30,000名選舉工作人員，選舉工程規模的龐大程度，大大超出大家想像，感謝各部門努力。另外，他表示，選舉管理委員會按照現行選舉法例的規定，致力確保選舉在公開、 誠實和公平的原則下進行。

稱投票是權利及責任 呼籲踴躍投票

他亦不忘呼籲投票，稱投票是選民的權利、亦是公民責任，要提升地區治理效能，改善民生，選民於投票日要善用自己的一票，投票選出心目中理想的區議員，為建設社區出一分力，同時呼籲市民記得叫身邊的朋友投票。