區議會選舉｜陳國基：不會監察公務員投票　不投不等於「軟對抗」

政務司司長陳國基稱，政府在投票日前夕（9日）舉辦「區選繽紛日」，與投票率未必有直接關係，但希望加強氣氛、鼓勵投票。他又指，政府不會監察公務員有否投票，即使公務員不投票，亦不等於是「軟對抗」。



陳國基（左二）強調公務員不投票不等於「軟對抗」（陳國基FB影片截圖）

政府罕有地在投票前一日12月9日舉辦「區選繽紛日」，透過大型音樂會、體育活動等宣傳選舉。政務司司長陳國基接受NOW新聞專訪時稱，既然都說區議會投票，便舉辦一些節目讓大家開心一點是主要的目的，但強調不是指舉辦活動後，便對投票率有一定幫助或是一定幫助不到。政府要做的是做足宣傳，若投票率不多，市民選出的區議員是否真的能夠代表當區，這個會有點遺憾。

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除鼓勵市民投票，政府更曾多次呼籲公務員要以身作則投票。陳國基稱，不會要求亦無法監察公務員有否投票，即使沒投亦非等同「軟對抗」。他指，投票與否不能以「軟對抗」作討論，因為有些人不投票的原因有很多，「軟對抗」一定是壞的、有不好的意圖，但他不相信不投票的人，未必所有都有壞意圖，不能簡單劃上等號。

陳國基指，政府已設專隊監察選舉期間網上有否流傳虛假消息，暫時情況不算嚴重。

這次部分區議會候選人同時是三會、關愛隊成員，被問到會否考慮未來不委任區議員加入三會，讓更多人參與地區治理，陳國基認為三者性質不同，可以同時兼任，在政策上亦無衝突。