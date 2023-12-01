區議會選舉｜財庫局拍片扮《無間道》　「3日3日又3日」呼籲投票

本月10日是區議會選舉投票日，政府各部門連日「出招」呼籲市民踴躍投票。財經事務及庫務局都要「落水」，局長許正宇、副局長陳浩濂、政治助理葉俊廉出演微電影《天台的誤會》，疑改編自劉德華、梁朝偉出演的《無間道》天台片段。



片段中，陳浩濂上天台後，用單張扮演《無間道》中的手槍，指著背對他的葉俊廉，質問「我要嘅嘢呢？」惟葉俊廉表示，需時再考慮。究竟陳浩濂所要何物？

原來陳浩濂是要求葉俊廉交代區議會選舉將會票投何人。不過，葉俊廉則指，本屆是區議會重新塑造，仍需時考慮。

聽及葉俊廉在區議會選舉前9日，仍未選擇好心儀的候選人，陳浩濂隨即變得激動，指「好呀！你自己同局長講囉！你話畀佢聽你交唔到個number囉！」

陳浩濂（左）、許正宇（中）、葉俊廉（右）呼籲市民投票。（財經事務及庫務局FB）

此時，局長許正宇終於出現，表示兩人所投選區不一，毋須爭吵，就算有心儀的候選人，亦不必向其他人交代，隨即再呼籲市民記得投票。

公務員事務局推呼籲投票螢幕保護裝置

此外，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（1日）在社交平台指，公務員事務局即日推出「期間限定的1210齊投票螢幕保護裝置」，冀讓公務員直接接收撐區選、齊投票的訊息。

她表示，公務員事務局同事在辦公室的電腦畫面，只要靜止一段時間，就會彈出1210區選齊投票的官方單張，提醒同事於投票日預留時間，聯同家人及朋友善用手中一票，選出做實事的區議員。