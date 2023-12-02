區議會選舉｜廖長江站台坦言不熟悉候選人：信經民聯眼光

建制派「班長」立法會議員廖長江，出席經民聯兩位候選人的造勢大會時表示，雖然暫時對他們還不太熟悉，但他深信在未來的相處中會更加熟悉彼此。他表示經民聯在工作上，為他提供豐富的指導，並且對經民聯的眼光非常有信心。



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深水埗東候選人陳國偉，聯同深水埗西候選人黃永威，今日（2日）聯合競選造勢大會，廖長江致辭時指，非常榮幸來支持兩名一表人才的候選人：「我對兩位暫時就未熟悉，但相信將來我相信會好熟悉。我就同經民聯好熟悉，經民聯同我一直合作無間，同埋喺工作上畀咗好多指導我，非常相信經民聯的眼光。」

他續指平日少來深水埗，今天有機會到鴨寮街消費，感覺不錯。

梁美芬：陳國偉大學時就與我一起做義工

經民聯副主席梁美芬表示，回想起十多年前她首次來到麗閣邨，當時沒有像今天這麼漂亮的商店，和很多適合年輕人消費的小店。她提到今天與陳國偉一起走訪石硤尾至白田，看到這個舊區的重建，經歷過無數次與法團和邀請專業人士的合作，從一個非常破舊的地方發展到今天，居民有了上樓的機會。

她又說陳國偉大學時期就與她一起做義工，並在立法會上表達政改和年輕人的問題。

深水埗西候選人有何坤洲、鍾宇軒、黃永威和胡詩韻。

深水埗東候選人有張瑩瑩、李穎彰、林偉文和陳國偉。

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