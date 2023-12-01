區議會選舉2023｜安德尊落區撐宋芝齡　被問會否結婚「大王」咁答

區議會選舉將於12月10日舉行，TVB藝人宋芝齡參選灣仔區地方直選，螢幕好拍檔「大王」安德尊今日（12月1日）落區一齊宣傳，吸引大批市民、商戶合照。



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宋芝齡、安德尊今日中午到灣仔街市一帶「巡區」，和乾濕貨檔販有講有笑，一群街坊圍住影相，他們之後又到其他街道的店舖貼上宣傳海報。沿途有大批市民和兩人合照，安德尊更抱起小女孩，讓媽媽為他們影相。

談到宋芝齡的工作，安德尊說她「玩還玩，做正經嘢時正經」，覺得她好乖。

兩人在電視機前合作無間，不時傳出兩人戀情，被問及當選後會否結婚，安德尊說「睇吓宋芝齡做完一年咩成績先」，又說她的工作是政治任務，不同娛樂圈，好踏實。

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「不嬲都愛佢，未試過唔愛佢」

至於會否更愛她，「大王」說：「不嬲都愛佢，未試過唔愛佢，和平時嘅一樣，唔吵架時就是咁。」他笑指宋芝齡「有韓國女性面貌的同時，有韓國男性的粗獷」，宋立即澄清自己好斯文。

安德尊在電視圈無往不利，被問到會否教宋芝齡工作，安德尊說每個人都有自己做事的方法，就算社會服務都好，安排和整合都要靠本身的能力。

宋芝齡說今次和大王落區「畀大家開心吓」，大王笑指：「我嚟正經同你拉票，你嚟同人開心！」宋芝齡表示都要帶動歡樂氣氛，安德尊回應指社會歡樂氣氛都說得對，要善用社會資本，至於會否再來支持，他說：「唔洗翻工咩？」宋芝齡則表示，好難約「大王」，因為他除拍攝工作外亦有做公益事務，但強調邊所有朋友已知自己參選，有時間就會自然到來找她。

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今日兩人在多條街道上宣傳，又影相又貼海報，安德尊表示，所有朋友日日行過街見到街上貼了海報，就會影相傳給他，安德尊就話：「都唔係我選！」而宋芝齡指，平時做節目都會和「大王」落區，不過做節目就會就特定一個話題拍攝，不會這樣巡行。

被問到如何振興街市一帶的經濟，宋芝齡說自由黨在這方面專長，幫中小企發聲，立法會議員都會在立法會為中小企商販發聲，而她的藝人身份會更多打卡或利用網上平台宣傳，會和商販交流如何整體去處理。

灣仔區直選的候選人有自由黨宋芝齡、民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

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