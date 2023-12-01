區議會選舉｜新民黨造勢大會　葉劉：最後一里路　呼籲踴躍投票

區議會選舉本月10日進行，新民黨今日（1日）在灣仔修頓球場舉行造勢大會，介紹17位競逐地區直選議席候選人。黨主席葉劉淑儀稱，距離選舉仍有9日，是最後衝刺期，希望候選人完成最後一里路。她又稱，本次直選選區變大，黨內派出年輕人為市民服務，要協助特區依法施政故責任重大，並呼籲全部人提醒親朋戚友，選出最佳候選人為地區服務。



新民黨造勢大會（李宇婷攝）

林梓鴻：放棄環保署工作 不理家人反對

其中出選東區康灣的林梓鴻表示，他和義工在2019年「執磚、拆連儂牆」，經過困難挑戰沒打擊熱誠。他又稱，本身在環保署工作，為地區服務放棄高薪厚職的工作，原因是覺得「自己做的是啱嘅事，服務社區是做對的事」，並表示不理家人反對，惟及後又稱家人很支持。

何敬康（黑衣者）笑稱因「有團火」所以造勢大會上感覺很熱（李宇婷攝）

造勢大會「太熱」 何敬康險除衫

新民黨立法會何敬康發言時指，今早8點已經落區，雖天氣報告指今日大風、會凍，惟到修頓球場後「有啲熱」，「點解呀？因為有團火，覺得好熱添！但衫就唔可以除嘅」，並表示仍有9日就到選舉日，要繼續讓心中團火「燒落去！」

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新民黨造勢大會（李宇婷攝）

潘國山介紹三個「興奮點」

公民力量主席、新民黨副主席潘國山則表示，到造勢大會現場似「打雞血」，感到十分興奮。他進一步介紹「興奮點」，稱「興奮點」在於新民黨服務遍佈港九新界、看到年輕人參選，想到他自己30年前，亦令他感到好興奮。

黎棟國：區議會是好機會為香港打拼

新民黨副主席、立法會議員黎棟國表示，2019年黑暴後所有社區主任繼續工作，雖然沒有得到大幅報道，但都能促成由亂到治打好基礎，而今天朝著由治到興的階段，區議會是好好機會一同為香港打拼。

出席的候選人包括競選東區康灣林梓鴻、東區太北雷有得、東區柴灣周卓然、灣仔黃守東、中西區郭杰駿、西區吳家超、南區東南江卓姿、南區西北崔添偉、屯門北蘇嘉雯、沙田東姚嘉俊、沙田南林宇星、沙田北羅伊琳、大埔北劉文杰、北區紅花嶺孔永業、將軍澳北陳志豪、西貢及坑口甘佳璋、油尖旺南白俊達。

2023區議會選舉候選人全名單