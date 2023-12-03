社民連郊遊被警方截停稱涉違國安法　警方：忠告注意遠足安全

社民連與20多人今天（3日）到赤柱郊遊，期間被警方截停稱涉嫌違反國安法，擾攘兩小時後獲准離開，惟天色昏暗，行山活動告吹。社民連譴責無理打壓，批評當局對政團聯誼活動多加阻撓，反問「連社交自由都遭侵害，談何由治及興」。



警方回覆查詢說，巡邏期間發現有一群人欲進入正緊急維修的斜坡範圍，於是上前截查並忠告他們注意遠足安全，其後該批行山人士自行離開，沒人被捕。



社民連在Facebook表示，下午與廿多名友好往行山熱點赤柱犀牛石郊遊，在赤柱炮台起點被廿名軍裝及便裝警察截停，聲稱涉嫌違反國安法，全體參加者被警方以接近一比一的警力盯防，搜身及搜查隨身物品，擾攘兩小時，結果警方並無發現任何危害國安的證據，惟引述警方指稱赤柱炮台到斜炮頂、犀牛石的山徑為維修斜坡之用，要求停止遠足活動，但社民連稱搜身期間不斷見遊人沿山徑而下，由於獲准離開時天色漸已昏暗，決定解散離開。

社民連表示譴責無理打壓，稱街站活動曾經兩個月內收到23張傳票，批評對政團的正常聯誼活動都多加阻撓，又稱其他民主派政團例如民主黨，黨慶活動都多次受不可抗力因素取消，質疑「連社交自由都遭侵害，談何由治及興」。

巡邏發現一群人進入正維修斜坡 警方：忠告注意安全

警方回覆查詢說，今日下午2時半在赤柱黃麻角道一帶巡邏期間，發現有一群人欲進入正緊急維修的斜坡範圍，警方於是上前截查，並忠告他們注意遠足安全，其後該批行山人士自行離開現場，事件中沒有人被捕。