搜壹傳媒｜勾結外國勢力最高可囚終身　黎智英周庭曾涉同罪被捕

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-17 13:49

警方國安處今晨（17日）以涉嫌違反《港區國安法》第29條，即「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕壹傳媒集團的5名高層，包括：行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉等。警方國安處高級警司李桂華透露，指案情主要涉及數十篇自2019年於《蘋果》在報紙或網上刊載的文章，當中涉及呼籲外國制裁香港及中國的言論。

自《港區國安法》去年7月訂立以來，共有逾十人因涉勾結外國勢力被捕，其中壹傳媒創辦人黎智英及香港故事成員李宇軒，更先後被控相關罪名，另剛於上周因非法集結刑滿出獄的周庭，亦曾因涉這罪於去年被捕，但周至今未有因這罪被起訴。

警務處國家安全處高級警司李桂華指蘋果日報有數十篇文章涉提及呼籲外國制裁中國，有違《港區國安法》诶嫌。（鄧詠中攝）

蘋果數十文章涉呼籲外國制裁中港

警方國安處高級警司李桂華表示，早上聯同警方刑事部及機動部隊500多人，搜查《蘋果日報》廠房及多處地方，拘捕5名男女，他們涉嫌串謀其他人呼籲外國或組織對中國及香港特區政府實施制裁。

李桂華指，國安處調查發現2019年至今，《蘋果日報》實體報紙及網上，有數十篇文章涉嫌呼籲外國及其他組織制裁中國及特區政府。被捕人士包括蘋果日報公司董事、東主、出版人及編輯等，警方行動繼續，不排除或有更多人被捕。

警方又指，按保安局局長命令凍結《蘋果日報》等3間公司，共1800萬元資產。

▼警方國安處拘捕5名壹傳媒高層並到壹傳媒大樓搜查▼

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周庭等多人去年涉同罪被捕

警方國家安全處去年8月10日突進行近15小時的大搜捕，拘捕包括黎智英、黎智英兩子、4名壹傳媒集團高層、周庭等在內10名男女。他們涉及的罪名除涉及《港區國安法》的勾結外國勢力罪外，亦有人只是涉及「煽動」或「串謀欺詐」罪在該次行動中被捕。此外，「香港故事」成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤等，亦曾因涉「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。大部份人均獲准保釋候訊。

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黎智英被指言行上涉違國安法

壹傳媒創辦人黎智英是首名被控違反《港區國安法》中，勾結外國勢力罪的人士。控罪指黎於2020年7月1至12月1日期間，在港請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方曾透露對黎指控，包括指黎在Twitter帳號的訊息和評論、黎接受外國傳媒的受訪片段，及出席海外活動曾接見的人等，認為其言行涉違反國家安全。

李宇軒及陳梓維亦被控同一控罪

此外，李宇軒及律師行助理陳梓維，亦被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他們於2020年7月1日至2021年2月15日，在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪等人串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

周庭准保釋候查暫未被控

至於前香港眾志成員周庭，去年雖然曾因涉勾結外國勢力被捕，但她獲准保釋候查，至今未有被起訴任何與國安法有關罪名。而周因參與前年6月21日圍警總事件，去年承認非法集結被判囚，上周六(12日)已刑滿出獄。她出獄當日未作公開發言，之後在社交平台指「痛苦的半年零二十天，終於完結了」，目前需好好休息。

▼周庭上周因包圍警總案刑滿出獄▼

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根據《港區國安法》所定，違反第29條勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，將被處3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。