周庭刑滿出獄　遭大批傳媒包圍　未有發言登上私家車離開

最後更新日期: 2021-06-12 10:43

前香港眾志成員周庭因前年6.21包圍警察總部事件,去年底被判即時入獄10個月,並於大欖女懲教所服刑,今日(12日)刑滿出獄。 周庭約早上10時現身,先由囚車接送離開懲教所,她一度被大批傳媒包圍,及後成功登上白色私家車,但未有發言,現場有人大喊「周庭加油」,最後私家車在警方組成人鏈保護下離開。

服刑後身形略嫌消瘦有市民高呼「周庭加油」

【10:00】 闊別公眾近半年的周庭,今日步下囚車時帶上口罩,身穿白T恤佐以粉紅色長裙示人,衣服上面印有「You are doing so great」字樣。

她在步下囚車時戴上黑框眼鏡,臉容尚算精神,身形略嫌消瘦。她在步下囚車後未有發言或作任何回應,只是停頓片刻讓傳媒拍照。她其後在友人陪伴下登上另一白色私家車離開。

10多名警員戒備

【07:54】 大批傳媒現時正在屯門大欖女懲教所等候周庭,暫未見其社運戰友及家人身影。據悉周庭會在早上9時現身,現場懲教署職員指,懲教署會安排專車接載她離開懲教所,在附近路口讓對方下車。現場有10多名警員戒備。

大批傳媒守候現時正在屯門大欖女懲教所等候周庭,暫未見其社運戰友及家人身影。(潘希橋攝)

周庭因參與去年6.21包圍警察總部,及後承認煽惑他人參與未經批准集結,以及參與未經批准集結兩罪,被判即時入獄10個月,其後被拒絕保釋申請需繼續於大欖女懲教所服刑。周庭將於今日(12日)刑滿出獄。

仍涉國安法案件

周庭在出獄後,仍有一宗涉違反《國安法》案件在身。警方在去年8月10日以《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英、周庭等10人,指周庭涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」,她當時獲准以港幣2萬元及18萬元人事擔保保釋。