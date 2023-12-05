區議會選舉｜李家超：嚴打煽動他人不投票或投廢票　呼籲選民理性

日前一名男子涉嫌煽惑他人不投票被捕，行政長官李家超表示，任何人煽動他人不投票或投廢票都是犯法，強調政府會嚴打，呼籲選民理性，不要參與其中，12月10日積極投票。他又透露選前一夜舉行的「西九大匯演」，將有七間電子傳媒聯播，亦有兩個戶外轉播埸地，門票將公開派發。



+ 3

選前一夜西九音樂會門票將公開派發

李家超出席行政會議前見記者，稱近日區議會選舉氣氛愈來愈熾熱，候選人落力宣傳爭取坊支持。周六（9日）會舉辦「區選繽紛日」，當晚在西九文化區會舉辦一場大型戶外音樂會，會有7間電子傳媒聯播，另外設有兩個戶外轉播埸地，分別在灣仔海濱和沙田公園，屆時亦有現場表演和攤位遊戲，門票將會向市民公開派發，詳情稍後公布。

資助中心接載長者投票 李家超稱不影響投票選擇

對於社署資助長者中心2萬元，安排車輛接載長者投票，部份機構負責人可能有政黨背景，當局有沒有機制確保選舉公平公正，李家超回應說，有關做法是協助選民行使公民責任，當局在投票站一向會協助有特殊需要的選民，認為不會影響投票選擇。

廉政公署。（資料圖片）

男子涉嫌煽惑他人不投票被捕 李家超：廉署一定嚴打

廉署拘捕一名38歲男子涉嫌煽惑他人不投票，李家超強調任何人如果煽惑他人投廢票或不投票都是犯法，執法部門尤其是廉署一定會嚴打，警惕嘗試破壞選舉的人，市民亦不要參與其中，呼籲市民理性行使公民權利，正當行使投票權。

投票率低或影響選舉民意？李家超：選舉過程反映選舉品質

政府近日大力宣傳區議會選舉投票，外界關注是否反映政府擔憂低投票率，李家超被問到是否同意如果投票率非常低可能會影響選舉民意合法性時，只是說今次是一場重要的選舉，因為當選人將為該區的市民服務，整個選舉過程包括投票、點票，以及當選人的表現，都會反映選舉的品質。他再次呼籲市民，在12月10日區議會選舉中投票，重申區議員與市民息息相關，認為市民都期望生活更加愉快，需要透過選舉選出能夠幫助市民的人。