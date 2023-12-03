區議會選舉｜李家超：公務員是政府骨幹分子　應帶頭以身作則投票

行政長官李家超說，公務員是政府骨幹分子，誓言清晰列明要服務地區，及支持政府落實政策，包括新選舉制度，認為公務員應該以身作則投票，起帶頭作用，同時感染家人行使公民責任。



李家超：地區治理好重要 因每位都住喺十八區生活

李家超今天（3日）出席「公務員齊撐區選家庭日」活動，重提2019年經歷「黑暴」、「港版顏色革命」，形容香港受到非常艱苦或困難的時期，現時是改選舉制度後「最後一公里工程」，要完善地區治理，「地區治理係好重要，因為每一位都住喺十八區裡面嘅某一個區，而你哋每一日生活時候落街。第一，環境衛生問題，第二，返工返學交通問題，第三，我哋買餸時希望街市有咩設備，以及我哋垃圾應該喺邊啲地方要設計，或者擺得多啲等等都係重要」，靠區議員了解當地不同需要向政府反映，令居民更開心滿意。他稱，選一位有能力的區議員更加重要，有人希望處理噪音問題、設施問題，靠選民投票選出來。

李家超今天（3日）出席「公務員齊撐區選家庭日」活動。（港台片段截圖）

公務員是政府骨幹分子 李家超：應帶頭以身作則投票

李家超又說，公務員撐區選意義重大，因公務員是政府骨幹分子，誓言清晰列明要服務地區，及支持政府落實政策，要負有這兩個責任，今次區議會新制度就是政府推出的重要政策，公務員有責任支持及落實。他又說，公務員作為社會不時留意的代表，亦都應該以身作則投票，起帶頭作用，同時希望感染家人行使公民責任。

李家超感謝司局長及部門首長，以至各階層公務員自發宣傳區選，包括派傳單、拍攝非常有創意的短片、微電影，充分表現出公務員團隊精神，協助政府落實重要政策。