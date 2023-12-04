國家憲法日｜李家超籲區選投票　守護中央全面管治權須愛國者治港

今日（4日）是「國家憲法日」，行政長官李家超說，基本法列明特區政府要就23條自行立法,，政府正全力準備，明年完成本地立法，與國安法聯合起來，建設堅強保護盾和基石。他又說，要守護好中央全面管治權，必須落實愛國者治港，呼籲區議會選舉中踴躍投票。



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「國家憲法日」座談會 李家超、鄭雁雄、董經緯等出席

特區政府今日與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，以「憲法與中國式現代化」為主題，出席的包括李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員方建明等。

特區政府今日與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會，出席的包括李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯等。（廖雁雄攝）

李家超：落實中央全面管治權是保障香港高度自治權

李家超致辭時說，中國14億人口已邁進現代化社會，中華人民共和國成立74年以來，從艱難歲月走向第一大工業國、現代化強國，過程得來不易。他說，二十大報告提到國家要打穩堅實法治基礎，全面建設社會主義現代化強國，法治核心和基礎是憲法，亦是治國安邦的總章程，二十大報告強調依法執政，人民代表大會制度的政體不動搖。

李家超說，香港有背靠祖國，聯通國際的優勢，營商環境自由開放，是最具競爭力經濟體之一，憲法和基本法構建特區憲制秩序，香港特區走向一國兩制歷史上新道路，要憲法和基本法保障，基本法強調一國是根，一國之本的重要根基，基本法強調香港是中國不可分離的部分，中央全面管治權是高度自治權的源頭，落實中央全面管治權從根本上保障香港高度自治權。

▼區議會選舉宣傳沙田處處見▼



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李家超籲區選投票 守護中央全面管治權須愛國者治港

李家超說，要守護好中央全面管治權，第一必須堅決落實愛國者治港，12月10日區議會選舉，是完善地區治理體系後首場大選舉，是最後一塊拼圖、完成最後一公里路，呼籲踴躍投票，為建設美好社區共同努力。第二，必須培養愛國新一代，有能力擔當香港一國兩制發展和國家現代化建設的接班人，特區政府會增強市民特別是青年對國家和中華傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結，政府會全方位協調在社會建立以愛國愛港為核心，讓愛國之情扎根民心，為保障香港繁榮穩定作出努力。

張達明解釋，《基本法》當初設立第23條，由香港自行就有關國家安全立法，是基於香港受人權法保障下，國安定義與國內南轅北轍。(資料圖片)

正全力準備23條立法 明年完成立法

第三，李家超稱要完善國家制度和法律機制，他重提2019年「黑暴」、「港版顏色革命」，令香港人心惶惶，港區實施國安法後，香港由亂到治，由治及興，基本法列明特區政府要就23條自行立法,，政府正全力準備，明年完成本地立法，與國安法聯合起來，建設堅強保護盾和基石。李家超說，一國兩制是史無前例偉大創舉，憲法和基本法是恆久保障，會堅定不移維護憲法和基本法秩序，為中華民族偉大復興和祖國統一作貢獻。