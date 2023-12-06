換電動巴士有資助惟的士無份　易志明批「大細超」　業界有心無力

撰文：馮子健
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為推動公共交通工具綠色轉型，運輸及物流局表明不排除會資助巴士公司。自由黨航運交通界立法會議員易志明今日（6日）在立法會會議上說，的士業界欠缺資助，不知道何去何從，想配合政府但有心無力，批評政府的支援「大細超」。

當局不排除資助更換電動巴士

運輸及物流局副局長廖振新在會上表示，開拓鐵路網絡是城市發展的一部分，新房屋項目落成後，會帶來新的交通需求，「不見得非鐵路公共交通工具會過剩」，而政府推動非鐵路公共交通工具綠色轉型，更換電動巴士需要相當多的成本，不排除提供資助。

易志明：的士無資助屬大細超　環境局：畀少少時間

易志明批評政府對交通工具綠色轉型「大細超」，對於巴士的綠色轉型就表明不排除資助，但的士只有先導試驗計劃，令的士想配合政府都有心無力，不知何去何從。

環境及生態局副局長黃淑嫻解釋，2027年前會有700輛電動巴士及3000輛電動的士投入服務，但的士車款需要試驗才可以在市場提供充足供應，有基金批出資助讓40輛的士參與試驗，至今有3輛已開始試行，希望議員「畀多少少時間再交代詳情」。

勞聯勞工界立法會議員周小松則指出，小巴業界乘客量下降，影響經營環境，導致沒有能力提供合理工資，影響服務質素。（黃浩謙攝）

陳紹雄關注電動小巴先導計劃申請人數少

選委界立法會議員陳紹雄表示，綠色小巴先導計劃申請人數不如預期，促考慮增加津貼比率。黃淑嫻表示，計劃已接獲4份申請，會為成功申請的小巴提供8成資助。

勞聯勞工界立法會議員周小松則指出，小巴業界乘客量下降，影響經營環境，導致沒有能力提供合理工資，影響服務質素。廖振新稱，新房屋項目落成時都會有小巴服務，營運商可因應情況調整票價。

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