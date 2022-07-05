新型電信詐騙「殺洋盤」瞄準外國人　騙徒卻因英語差連連失敗？

網絡發展迅速，不少人更會在網上交友，有電信詐騙集團就利用「殺豬盤」的方式，假扮白富美、高富帥再欺騙受害人感情，誘導對方投資、博彩或直接索取錢財。

近期，「殺豬盤」卻變成「殺洋盤」，詐騙分子開始瞄準外國人，利用翻譯軟件和外國網民聊天交友，以相同手段獲取受害人信任後騙取錢財。

然而，有詐騙分子因為英語水平太差，團夥成立1個多月以來，從未成功騙取受害者錢財。



近日，湖南常寧市公安局成功摧毀一個「殺洋盤」電信網絡詐騙集團，在廣州番禺拘捕7名疑犯。常寧警方稱，該局反詐中心民警發現一個以常寧市宜陽街道辦事處30歲男子周某為首的「殺洋盤」電信網絡詐騙集團，該案涉及地域廣、涉案人員多，常寧市公安局成立專案組展開全面調查。

6月27日，專案組民警趕赴廣州番禺，一舉搗毀以周某為首的電詐集團窩點，拘捕7名疑犯，繳獲作案工具包括電腦10台、手機74部、境外電話卡上百張。警方行動時，疑犯正在實施詐騙，電腦聊天界面以及手機界面全部是英文。目前，周某等人已被依法刑事拘留。

警方初步調查，發現該集團曾與緬北、老撾等地電信詐騙窩點有接觸或關聯，但疑犯都來自本地鄉鎮，文化水平不高。經查，以周某為首的電詐集團主要針對外籍人員實施詐騙，疑犯按照印度、中東地區外籍人員特徵包裝社交帳號，再用複製好的話術通過翻譯軟件與對方溝通，誘導受害者投資。

近期，四川南充、湖南長沙、湖北丹江口等多地警方也破獲類似案件。

去年12月，湖南長沙市開福區一家網絡科技公司108名員工涉嫌詐騙被捕。經查，集團首腦從江西多地招攬「總監」入職，再通過招聘網站、軟件等平台招攬業務員，由「總監」管理，用境外聊天軟件假扮有錢、漂亮的女性或有為、帥氣的男士，再與來自澳洲、新加坡、菲律賓等受害人曖昧聊天，引導對方向該公司搭建的虛擬幣槓桿交易平台投資交易，再通過後台操作讓受害人充值的虛擬幣爆倉，從而非法佔有受害人的虛擬幣，共詐騙1600餘萬元（人民幣，下同）。

6月13日，湖北丹江口市警方搗毀一個「殺洋盤」電信詐騙集團，5名集團成員全部落網。警方通報稱，該詐騙集團犯案時都用英文聊天，為了嚴謹取證，刑偵大隊特意邀請4名英語老師現場翻譯聊天記錄取證，卻發現聊天內容都是語法錯誤、詞不達意。

警方調查發現，疑犯潘某等5人年齡介乎20至25歲，有人的學歷甚至只有小學畢業，在現場找到的工作筆記本，內容都寫有「What's your name?」、「How are you?」等基本英文語句。對於連完整的英語句子都說不清，卻選擇詐騙外國人，潘某等人竟表示「中國人不騙中國人」。

潘某等人交代，他們在行騙過程中，只是從上線提供的話術材料中複製語句發給受害者，或者用翻譯軟件翻譯出能表達自己意思的語句發給對方。後來，5人堅持學習基本的英文短句，並在電腦下載多款即時翻譯軟件，希望能提高「工作」效率。惟因外語水平太差，潘某的5人詐騙集團成立1個多月來從未成功詐騙他人錢財，更要支付幾千元的水電費。