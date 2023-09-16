中國柬埔寨聯合公報：加強打擊電信詐騙　洪馬內邀中國領導人訪柬

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）訪華，9月15日分別會晤中國國家主席習近平與中國國務院總理李強，中國與柬埔寨16日發表兩國聯合公報全文，內容包括不斷加深兩國國家及地方警察在打擊跨境賭博、電信詐騙等執法領域的務實合作和能力建設，又指洪馬內邀請中國領導人適時訪問柬埔寨。



公報也指雙方高度評價建交65年來中柬關係取得的長足發展，中方重申堅定支持柬埔寨維護國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉柬埔寨內政。

內容並談到雙方堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準，堅決反對任何國家以人權和民主為藉口干涉別國內政，雙方將加強在反干涉、防範「顏色革命」領域合作。

柬埔寨首相洪馬內2023年9月14日到天安門廣場向人民英雄紀念碑獻花（X@Dr_Hunmanet_PM）

中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府聯合公報（全文）

應中華人民共和國國務院總理李強邀請，柬埔寨王國首相洪馬內親王於2023年9月14日至16日對中華人民共和國進行正式訪問。訪問期間，習近平主席親切會見洪馬內首相，就構建新時代中柬命運共同體及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為中柬關係未來發展指明了方向。李強總理同洪馬內首相舉行會談，全國人大常委會委員長趙樂際會見洪馬內首相。

一、雙方高度評價建交65年來中柬關係取得的長足發展，認為由兩國歷代領導人精心培育的中柬「鐵桿」友誼歷久彌堅，強調無論國際風雲如何變幻，中柬將堅定不移發展世代友好，堅定不移深化互利合作，堅定不移攜手構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體，為構建人類命運共同體樹立典範。雙方積極評價中柬建交65週年和“中柬友好年”系列慶祝活動成效，願進一步弘揚中柬傳統友誼，讓中柬友好代代相傳。

二、雙方重申尊重並支持對方根據各自國情選擇的發展道路。柬方高度評價新時代十年中國取得的偉大發展成就，認為中國式現代化為人類實現現代化提供新路徑，給柬埔寨帶來新機遇，相信中國將全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中方高度評價柬埔寨經濟社會發展成就，相信在西哈莫尼國王庇佑下，以洪馬內首相為首的柬新政府將領導國家建設取得更大發展，人民生活更加美好，為維護地區乃至世界的和平與繁榮發揮更重要作用。

三、中方重申堅定支持柬埔寨維護國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉柬埔寨內政。

柬方重申恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；強調台灣問題是中國內政，任何外部勢力無權干涉。柬方反對任何利用台灣問題干涉中國內政、圍堵遏制中國的圖謀，反對任何形式的“台獨”，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，絕不同台灣發展任何形式的官方關係。

雙方堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準，堅決反對任何國家以人權和民主為藉口干涉別國內政。雙方將加強在反干涉、防範「顏色革命」領域合作。

四、雙方一致同意保持高層戰略溝通，就中柬關係及共同關心的重大問題加強協調配合。雙方同意發揮好中柬政府間協調委員會統籌作用，落實好《中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府關於構建新時代中柬命運共同體行動計劃（2024－2028）》。雙方將充分發揮中國全國人大、全國政協同柬埔寨國會、參議院和黨際等渠道作用，落實好《中國共產黨與柬埔寨人民黨交流合作備忘錄》，深化治國理政交流與密切合作，豐富新時代中柬命運共同體內涵。

柬埔寨首相洪馬內訪華，2023年9月15日會晤習近平（央視影片截圖）

五、雙方同意推動「一帶一路」倡議同柬埔寨「五角戰略」對接，圍繞中柬「鑽石六邊」合作架構，深化中柬全面戰略合作夥伴關係，實現兩國高質量、可持續的共同發展。

——充分發揮中柬產能與投資合作機製作用，着眼柬建成西哈努克省多功能經濟示範區願景，共同開展柬「工業發展走廊」研究。依托西哈努克港經濟特區和金邊－西港高速公路等項目，吸引更多有實力的中國企業加大對柬投資。鼓勵兩國企業加強農用工業、交通基礎設施、電力、能源、製造業等領域合作。中方支持柬埔寨鐵路建設，共同做好柬國內鐵路的前期規劃設計和經濟技術可行性研究，推進公路、污水處理等配套基礎設施建設，加強電力和電網合作。

——加快共建「魚米走廊」，聚焦漁業、稻米、熱帶果蔬、農資（化肥、農藥、飼料），擴大兩國間農產品貿易。為實現「魚米走廊」目標，應重點開展水產養殖、農產品加工、生態農業、農機、農技和人力資源等合作。探討在柬建設現代農業示範區，開展數字農業交流合作。

深化兩國檢驗檢疫合作，探索推動通過“單一窗口”實現跨境信息互聯互通，深化動植物檢疫和食品安全監管合作，加快商簽柬優勢農食產品輸華檢疫准入議定書。

——發揮兩國政府經貿合作委員會的指導作用，支持兩國企業開展互利共贏的貿易投資合作。落實好中柬自貿協定，借助雙邊電商合作機制和中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際消費品博覽會、全球數字貿易博覽會、中國－東盟博覽會等平台，充分挖掘潛力，提升柬商品在華競爭力。高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），推動中國－東盟自貿區3.0版談判。柬埔寨支持中國香港加入RCEP。

——加強水電、光伏等清潔能源合作，探討綠色、穩定、可靠的能源合作方案。推動中柬應對氣候變化南南合作西哈努克省低碳示範區建設，圍繞氣候變化、污染治理、循環經濟等領域開展政策對話、聯合研究、能力建設等合作。就雙方共同關心的水資源綜合管理、洪旱災害預防、農村地區安全飲水等開展合作。

——保持兩軍高層交往，拓展兩軍有關業務部門之間、軍兵種之間的交往，深化在教育訓練、聯演聯訓、醫療衛勤、掃雷等領域務實合作，加強多邊協調配合。

不斷深化兩國國家及地方警察在打擊跨境賭博、電信詐騙等執法領域的務實合作和能力建設，開展「一帶一路」重大項目安保合作。

——中方願一如既往支持柬埔寨經濟發展和民生改善，推動全球發展倡議在柬埔寨落地見效，實施好柬埔寨鄉村道路、橋樑、供水、學校、醫療等項目。柬方感謝中方提供的大力支持。

柬埔寨重申熱烈歡迎中國遊客並保證提供高質量服務與安全。雙方同意加强两國文化和旅遊主管部門溝通，推動落實中柬文化合作執行計劃，鼓勵兩國旅遊企業共同打造旅遊產品、開發人力資源，相互支持旅遊市場推廣和機制建設。繼續開展柬埔寨吳哥古蹟王宮遺址保護修復項目，推進柏威夏寺及其他文化遺產的保護修復合作。支持雙方空運企業根據市場需求增加中柬航班，為雙邊經貿合作與人員往來提供便利。

繼續支持柬優秀青年來華學習深造。發揮柬中友好青年之家增進中柬青年交流、加強人才培養合作的平台作用。推動在柬孔子學院建設和柬中文教學高質量發展。在“中國－柬埔寨職業教育合作聯盟”框架下推進職業教育合作，推進職業技能等級標準互認，中方將繼續為柬學生提供中國政府獎學金。

深化中醫藥及傳統醫學等衛生領域交流合作，加快推進中柬中醫藥中心建設，中方將長期向柬派遣中國醫療隊（中醫）。

雙方積極支持開展各種形式的民間交往，推動兩國民間組織深化文明互鑑和民生項目合作，切實增進民心相通。

六、雙方願共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的排他性小圈子。雙方將致力於構建新型國際關係，攜手推動構建人類命運共同體。

雙方願共同維護世貿組織基本原則和核心價值，支持世貿組織進行必要改革，特別是恢復兩級審理的、有約束力的爭端解決機制正常運轉。雙方作為發展中國家，願在世貿組織框架下加強合作，共同維護髮展中成員合法權益，推動世貿組織更好發揮作用。

雙方同意堅持真正的多邊主義，柬方讚賞中國在促進全球和平與發展發揮的重要建設性作用，願積極參與全球發展倡議合作，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。柬方支持全球安全倡議和全球文明倡議，願同中方開展全球安全治理，實現共同、綜合、合作、可持續安全，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

雙方重申踐行開放的區域主義，攜手共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”，深化中國－東盟全面戰略夥伴關係，構建更為緊密的中國－東盟命運共同體。同意加強瀾滄江－湄公河合作，推動建設更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

七、雙方認為，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定，呼籲有關各方繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，深化海上合作，在協商一致基礎上早日達成實質、有效的「南海行為準則」，將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海，任何利用南海問題破壞地區和平與互信的圖謀注定無法得逞。

八、雙方對洪馬內首相訪華成果表示滿意。洪馬內首相衷心感謝中國領導人和中國人民給予的熱情友好接待，邀請中國領導人適時訪問柬埔寨。

訪問期間，雙方簽署《中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府關於構建新時代中柬命運共同體行動計劃（2024－2028）》以及多份合作文件，涵蓋「工業發展走廊」、「魚米走廊」、基礎設施、數字經濟、綠色發展、檢驗檢疫、林業和野生動植物、發展合作等領域。