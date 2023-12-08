文化博物館殺館？　鄭泳舜：流行文化館可展出梅艷芳、張國榮珍品

政府計劃將科學館改造成國家發展成就館，並將科學館遷至沙田文化博物館的位置，外界擔心文化博物館「殺館」，令到梅艷芳、張國榮等展品無法再集中一地與市民見面。



立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜指，市民擔心是正常，但政府已經表明會設立流行文化館等，相信這些展館可繼續展出文化博物館的珍藏。



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鄭泳舜說，外界擔心文化博物館「殺館」是正常，不過沙田文化博物館分很多部份，包括文化、歷史和藝術，三個元素可以分開三個新展館展覽，包括流行文化館、非物質文化遺產體驗館、藝術館第二個展館，屆時流行文化館內會有現時文化博物館的梅艷芳、張國榮等珍藏。

料政府周一解說博物館遷館安排

鄭泳舜希望政府盡快交代細節，認為今次是將是文化博物館「一變三」，雖然政府有提過大方向，但如何執行和時間表要再討論，相信政府下星期一（11日）在會議上解說，下年再就整體博物館等方向安排解說。

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稱科學館遷住沙田 近科學園有協同效應

至於科學館原地址變成國家成就發展館，鄭泳舜認為尖沙咀是適合的地點，和歷史博物館可相輔相成，亦有很多遊客，而且在市區內另外找地方也不容易。他指科學館有詬病比較舊，而科學館遷往較大的沙田文化博物館現址，可展出更多新科技展品，同時又近科學園，可產生協同效應。