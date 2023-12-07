文化博物館讓址科學館　據悉局方指定位不清　顏汶羽倡新建科學館

政府建議設「國家發展和成就專館」，選址在尖沙咀科學館會址，科學館要搬遷至建議「殺館」的沙田文化博物館。民建聯立法會議員顏汶羽質疑搬遷、重建費用高，應該考慮興建新的科學館。據悉，文化體育及旅遊局局長楊潤雄在會上解釋，希望新館與歷史博物館放在一起，又稱文化博物館「殺館」因定位不清。



民建聯議員李慧琼、陳勇、顏汶羽等人，今日（7日）與文化體育及旅遊局局長楊潤雄會面，了解政府建議新設「國家發展和成就專館」，並搬遷科學館以及將文化博物「殺館」的建議。（顏汶羽提供相片）

民建聯約見楊潤雄 談重置科學館、文化博物館「殺館」

上年度科學館有逾110萬入場人次，是博物館之中最多，建議「殺館」的文化博物館則有45萬人次。民建聯今日（7日）與文化體育及旅遊局局長楊潤雄會面，了解政府在設置專館以及重置其他博物館的計劃，出席的包括身兼全國人大常委的立法會議員李慧琼，及多名民建聯議員。

不少人不捨文化博物館 顏汶羽：何不新建科學館？

參與會面的顏汶羽說，文化博物館則面臨「殺館」的消息一出，引起社會熱議，不少市民直言不捨得文化博物館。顏汶羽說贊成介紹國家發展和成就的專館要設於交通及位置方便的市區，但認為政府無理由關閉一個博物館，「涉及兩個現有博物館的搬遷、重建、改裝等成本，加起來亦未必比興建一個新館平得多」，質疑政府為何不考慮興建新的科學館。

據悉局方認為文化博物館定位不清

據悉，楊潤雄在會上解釋，政府期望「國家發展和成就專館」與歷史博物館放在一起，因此需要遷走科學館，科學館使用沙田文化博物館現址後，將比現有的尖沙咀館址大一倍，又稱文化博物館定位不清，目前香港有不少與文化相關博物館，現有藏品會分散到其他博物館重置，包括之後成立的流行文化館。

↓↓科學館、歷史博物館原有的擴建計劃↓↓

