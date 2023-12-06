科學館變介紹國家發展新展館　沙田文化博物館「殺館」重置科學館

特首李家超於施政報告提出，設立新博物館介紹國家發展和成就，內容包括國家歷史。文化體育及旅遊局今日（6日）向立法會提交文件交代詳情，指希望新的博物館設於交通便捷的市中心，故建議興建現時科學館的尖沙咀現址；而科學館則會重置於現有的文化博物館的沙田會址。至於文化博物館的藏品，則會於其他博物館重新整合及重置，換言之，即科學館會搬至沙田；文化博物館的藏品散落於其他博物館，未交代會否全館重置。



文體旅局指，介紹國家發展的新專館，將會包括「列強侵華和奮勇抗戰的經歷、中國共產黨的發展、新中國成立、國家改革開放」等內容，初步認為中國共產黨歷史展覽館、中國國家博物館《復興之路》等展覽內容，能為專館的內容提供有用的參考，內容將會面向國際旅客，「説好中國故事」。



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設專館介紹抗日、中共歷史 說好中國故事

文體旅局的立法會文件透露，為增強香港市民對國家和中華傳統文化的認同，以及全面地向市民展示國家發展的歷史和資料，將設立一間專館，重點展示中國多年的發展和偉大的成就，並會採用容易讓青少年接受的手法介紹國家成就和發展，以加強他們對國家的認同和歸屬感。另外，內容亦會面向國際旅客，以「説好中國故事」。

展覽內容方面，將涵蓋國家歷史，包括列強侵華和奮勇抗戰的經歷、中國共產黨的發展、新中國成立、國家改革開放，並會涉及政治、科學、經濟發展、國家安全、體育成就、科技發展、航天科技、文化發展等，從而介紹國家的發展和成就。另外，專館會舉辦公眾及教育活動、青年國情培訓課程及交流等，以加強市民對國家和中華文化的認識。

文件續透露，當局將尋求內地博物館的支持和合作，現時正考察及計劃相關內容，但初步認為中國國家版本館、中國共產黨歷史展覽館、中國國家博物館《復興之路》等展覽內容，能為專館的內容提供有用的參考。

科學館或搬至沙田讓出現址

選址要求方面，當局希望專館座落於交通便捷的市中心，以方便市民參觀，而且需要較大的空間，「以涵蓋不同的內容和配合展現國家宏大的發展和成就」。

現時位於尖沙咀的科學館及歷史博物館正計劃擴建，並已向城規會提出申請，方案涉及三幢新大樓，總樓面約35.8萬平方呎，預計2030年完工。文體旅局建議，新專館設於科學館現址，以及上述擴建工程的位置。至於科學館，當局建議於現有的沙田香港文化博物館現址重建，以提供更大的可用地積；文化博物館的現有藏品，將在其他博物館重新整合和重置，換言之即未必會全館重置，而是散落於其他博物館。

↓↓科學館、歷史博物館原有的擴建計劃↓↓



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香港歷史博物館2024年起先設立專廳

當局相信，上述方案亦有助於縮短新專館的整體籌建時間，如方案獲得支持，康文署將修訂擴建工程的前期工程內容和預算，再提交有關建議予立法會審議。另外，在專館落成前，署方將從2024年起，預先在香港歷史博物館內設立專廳，陸續介紹相關內容，如中國最新科技發展、中國非物質文化遺產等。

筲箕灣香港海防博物館（資料圖片／鄭子峰攝）

海防博物館改為香港抗戰及海防博物館

除了設立新專館，當局亦計劃將現時的香港海防博物館，改為香港抗戰及海防博物館，重點介紹抗戰歷史，以提升市民的民族自信和愛國精神，尤其是青少年對抗日歷史的認識，並對抗日先烈致敬。

當局指，為配合香港抗戰及海防博物館的設立，明年會推出一系列公眾及教育活動，利用專題展覽廳，定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，與內地的抗戰博物館，或文物部門合辦專題展覽，並會牽先與深圳市文物局合作籌辦展覽，以介紹港深兩地共同抗戰的事蹟。