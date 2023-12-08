新田科技城｜第一期收地涉483億半年增15%　劉國勳：收地面積增加

政府向立法會提交文件，新田科技城的第一期收地預算為483億元，較5月政府公布的420億多15%。民建聯立法會議員劉國勳表示，預計增加是因為收地面積增加，由於收地的每呎價錢已比早年回落，他支持擴大收地規模。



新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

每呎收地價格由1500元降至1200元

政府文件顯示，第一期收地預算預計在2029年上半年前完成支付，2024至25年度先預付5.7億元。

對於5月政府公布預算約為420億元，為何最新的預算增加至483億元，劉國勳表示，原因是新田科技城收地面積增加。他每呎收地價格已經由超過1,500元下降至約1,200元，他支持擴大新田科技城規模，又指收地已有機制及標準，希望立法會盡快審批撥款，展開收地。

新界東北發展的賣地或補地價收益，最終高於政府收地的支出，劉國勳預期新田科技城的撥款未必會用盡，因為無論以公私營合作或原址換地方式發展，政府都毋須「自掏荷包」收地，甚至可以獲發展商補地價的收入。他促請政府加快原址換地程序，令政府可以有補地價收入，確保有收益投入發展。

新田科技城分階段收地，劉國勳認為可安排分階段發展。