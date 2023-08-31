新田科技城｜土地業權分散　邱達根建議發行代幣收地

為發展新田科技城，政府早前公布最快於2024年收回新田一帶土地，當中涉及不少「祖堂地」。科技創新界立法會議員邱達根指，「祖堂地」土地的業權是由整個宗族擁有，在具有資產擔保代幣（ABT）的發行機制下，地皮可以代幣形式分割，將有助解決收回「祖堂地」的困難。ABT 亦賦予代幣持有人具有相關地塊決策的投票權，並容許代幣持有人保留類似過往 「祖堂」成員享有的權利。



邱達根建議發行代幣收地（李宇婷攝）

邱達根早前諮詢業界包括投資、基金和股票方面專家的意見，向政府提交一系列經濟及科技發展政策的建議，其中一項和新田科技城的發展有關。

鑑於新田科技城第一階段發展內的土地業權分散，邱達根指預期發展過程中將涉及大量收地工作，建議政府趁此機會，發行具有資產擔保的代幣作為發展新田科技城的其中一種方案。

有別於傳統收地補償只以現金結算，建議讓土地業權人選擇接受ABT或現金加ABT作為補償。在初始發展階段，例如首五年，政府對代幣持有人支付固定利息，其後改為固定利息和浮動利息中的較高者，浮動利息的計算可基於一籃子有闕新田科技城相關地塊的關鍵績效指標，例如包括產業附附加值、盈利收益、固定資產投資、商業營收等。而ABT除反映原有土地價值外，政府將土地資產代幣化，將讓代幣持有人有機會分享資產升值及日後發展帶來的紅利，又建議此ABT可在二級市場自由買賣。

倡「天使母基金」填補美資退場造成的缺口

美國政府早前頒布一行政命令，限制美國私募股權和風投基金投資內地的先進半導體等，邱達根預期這項新規實際執行後，將嚴重影響美資私募和創投基金在內地的活動，基金為規避風險，將會陸續退出中國包括香港的市場，他提出多項建議，以激活專注科技領域的私人投資，並鼓勵資金來源多元化，從而填補美資退場造成的缺口。

其中一項建議是由香港投資管理有限公司撥出30億元，另尋求私營機構額外注資20億元，成立共50億元的「天使母基金」。此「天使母基金」作為有限合夥人，再投資於專注科技領域及早輪投資階段的配對基金。每個配對基金的總集資規模約為4億元，而「天使母基金」所佔份額約為2億元或總集資額的一半，以較低者為準，配對基金須另尋求私人投資者額外注資以達至總集資額。

邱達根預計推算50億元的 「天使母基金」將可配對約25個基金，以每個配對基金4億元的總集資額計，將可為本港科創產業注入約100億元。