新田科技城｜收地賠償$482億較估算增63億　三大項目收地達$702億

新田科技城的建議發展大綱圖出爐半個月，提出會收地約300公頃。發展局今日（8日）向立法會提交下年度的基本工程儲備基金整體撥款，顯示新田科技城（第一期）的收地預算達482億元，較半年前的估算多逾60億，若以新發展區農地收地賠償推算，收地面積約為354公頃。



文件亦透露，古洞北／粉嶺北新發展區（餘下階段）、元朗南第二期發展亦是未來兩大已落實的發展項目，相關收地預算合共為219.2億元，連同新田科技城的收地賠償，三大項目的收地價達702億元。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

下年度將收回約430公頃土地

文件顯示，下年度（2024/25年度）的整體撥款中，在「土地徵用」類別下，建議的撥款總額為341.7億元，較本年度（2023/24年度）的核准撥款總額的99.5億元，大幅增加逾2.4倍。當中主要增幅在於「就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼」，由本年度的98.9億元增至下年度的340.7億元，開支增加242.7億元。

發展局解釋，工務計劃工程的補償金及特惠津貼總額飊升，主要由於須就多個大型項目，包括古洞北新發展區及粉嶺北新發展區發展區（餘下階段）、元朗南第二期發展，以及新界北第一階段發展（建造新田／落馬洲發展樞紐），當局下年度將收回約430公頃土地，較上一個年度多出240公頃。

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

新田科技城第一期2029年上半年完成全數收地賠償

文件透露，新田科技城（第一期）的收地成本預算達482.97億元，將會分階段在未來五個年度收地，預計會在2029年上半年完成全數收地賠償，當中下一個年度的預算將達5,746.9萬元，而收地高峰期則會在2027/28年度。

若以地政總署今年10月公布，新界農地的最新賠償方案，即每平方呎農地賠償1,267元計算，新田科技城將須收地354.14公頃。

翻查資料，新田科技城的建議發展大綱圖今年5月出爐，發展局當時舉行傳媒簡報會時，發言人提到，擬議發展的新田科技城，有一半土地為私人用地，即約300公頃，日後將按照新發展區第一級的賠償收地，即每平方呎約1,300元，以此推算下，整個項目收地涉及419.79億元。換言之，新田科技城的實際收地成本較早前估算增加逾63億元。

至於古洞北及粉嶺北新發展區（餘下階段），以及元朗南第二期發展的收地賠償預算，分別為約160億元，以及58.49億元，同樣預計會在2028年上半年完成收地賠償。

文件特別提到，下一個年度的預算，已計及古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段，擬按照「加強版傳統新市鎮發展模式」申請換地的用地。

換言之，新田科技城（第一期）、古洞北及粉嶺北新發展區（餘下階段），以及元朗南第二期發展，單計收地賠償，整個預算已達702.15億元。

元朗南第二期發展的收地賠償預算為58.49億元。（資料圖片／陳焯煇攝）

劉國勳：款項上升因收地面積增加

立法會發展事務委員會副主席劉國勳表示支持，又促請政府加快原址換地，確保有收益。他指款項較今年5月政府公布的420億多，是因為新田科技城收地面積增加，又指出收地的每呎價錢已比早年回落，由逾1,500元下跌至約1,200元，他支持擴大新田科技城規模，又指收地已有機制及標準，希望立法會盡快審批撥款，展開收地。

劉國勳續指，以新界東北發展為例，賣地或補地價的收益最終多於政府收地的支出，因此預期最終新田科技城的撥款未必會用盡，因為若以公私營合作或原址換地方式發展，政府都毋須「自掏荷包」收地，甚至可以獲發展商補地價的收入。因此劉國勳議員促請政府，新田科技城作為北部都會區的重心項目，應加快原址換地程序，令政府可以有補地價收入，確保有收益，再作發展。