區議會選舉｜田北辰莊豪鋒「拉票夜繽紛」接尾班車客　原來因為…

區議會選舉還有2日便舉行，立法會議員田北辰昨天（7日）帶著實政圓桌唯一候選人莊豪鋒，凌晨到港鐵屯馬綫屯門站對開迎接尾班車乘客，不少街坊紛紛問田北辰為何那麼夜拉票，原來是因為他2011年空降荃灣的險勝經歷。



田北辰、莊豪鋒「拉票夜繽紛」接尾班車街坊

田北辰在社交網站Facebook上載影片，他在片中聯同莊豪鋒「行孖咇」午夜12時許在屯門港鐵站外，拿著燈牌向尾班車的乘客逐個揮手，呼籲街坊投票給莊豪鋒，一直拉票到凌晨1時15分，之後到區內龍門居宵夜檔「掃街」，不少街坊、檔主都紛紛問「咁夜嘅你哋」、「咁夜仲出嚟咩呀你哋」，田北辰解釋原來是「區選心法」。

他憶述自己2011年空降荃灣參選，相信是靠區選前數個晚上，迎接港鐵尾班車的幾百人，最後險勝當區連任三屆的區議員200多票，「一直令我銘記於心，任何機會最後一刻都唔好放過，勝負可能只係幾十票之差」。田北辰無再參選區議員，稱將「心法」傳授給莊豪鋒，希望「用誠意打動到大家」。

立法會議員田北辰昨天（7日）帶著實政圓桌唯一候選人莊豪鋒，凌晨到港鐵屯馬綫屯門站對開迎接尾班車乘客。

田北辰：如不滿意，原票奉還

田北辰又二次創作小食店門外貼上的做事宗旨，將「本店宗旨，用心製作，如不滿意，原銀奉還」改成「本人宗旨，用心服務，如不滿意，原票奉還」。

屯門西候選人包括：1號獨立鄧德成、2號實政圓桌莊豪鋒、3號民建聯鍾健峰、4號工聯會徐帆。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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