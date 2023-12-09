區議會選舉｜李家超落區巡視　對票站運作充滿信心　籲選民明投票

區議會選舉將於明日（10日）舉行。特首李家超今日（9日）連同政制及內地事務局局長曾國衞和選舉管理委員會主席陸啟康，到杏花邨一個地方選區票站巡視，他表示對明天票站運作暢順充滿信心，再次呼籲市民明天積極投票。



李家超巡視票站佈置、綵排

李家超在社交平台指，為了解區選的安排和準備情況，今早落區巡視，而票站的工作人員在積極佈置場地和綵排，並向他介紹投票流程和人力配置，有職員更特別提醒，地方選區的選民投票時只能在選票上蓋一個剔號，否則選票作廢。

另外，他表示今天是政府的「區選繽紛日」，多個嘉年華活動在全港多區進行，康樂及文化事務署多個展覽館及場地都免費開放，而晚上西九文化區更將舉辦一場大型戶外音樂會，冀進一步提高社會對選舉的關心度和氣氛。

楊何蓓呼籲公務員投票

另外，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）在Facebook以「明日在我手 一人一票一剔」為題，呼籲公務員履行公民責任，「一人一票一剔」選出有能力、做實事的區議員，為社區及市民盡心盡力服務，並相信公務員盼望著香港地區治理會展開新的一頁。

她又稱，本屆區議會有很長的一段時間失去初心，大部分時間根本不關心地區事務，部分區議員「只問立場，不問是非」，「只談政治、不談民生」，為反對而反對，干擾及阻礙特區政府施政，經常與各區區議會緊密溝通及接觸的政府部門，開展工作時舉步維艱，事倍功半。

楊何蓓茵呼籲公務員及市民投票。（楊何蓓茵Facebook）

政府自11月初傾力宣傳區議會選舉

她續稱，明日是撥亂反正的關鍵時刻，而各政策局和部門自11月初起傾力宣傳，推廣在1210區選投票日投票的訊息，不但面向17萬多公務員同事，也面向香港市民。同事們在宣傳手法表現出的創意讓人驚喜，公餘時間走到街頭向市民宣傳的努力也讓人感動。